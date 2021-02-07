Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, богатейшего человека планеты, за неделю выросло на 7,7 миллиарда долларов.

Глава компании Tesla Илон Маск за неделю разбогател на 11,5 миллиарда долларов на фоне подорожания акций компании на 7,4%.

Об этом сообщает Forbes.

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При этом основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заработали 10,4 миллиарда долларов и 10 миллиардов долларов соответственно после подорожания акций Alphabet, материнской компании Google, более чем на 14% на этой неделе.

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, богатейшего человека планеты, за неделю выросло на 7,7 миллиарда долларов. Акции Amazon подорожали на 4,6%

Основатель китайской платформы Pinduoduo Колин Чжэн Хуан на этой неделе разбогател на 10,7 миллиарда долларов после того, как акции Pinduoduo выросли более чем на 18%.

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН