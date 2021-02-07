Маск разбогател на фоне подорожания акций компании / Иллюстрация REUTERS

Глава компании Tesla Илон Маск за неделю разбогател на 11,5 миллиарда долларов на фоне подорожания акций компании на 7,4%.

Об этом сообщает Forbes.

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При этом основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж заработали 10,4 миллиарда долларов и 10 миллиардов долларов соответственно после подорожания акций Alphabet, материнской компании Google, более чем на 14% на этой неделе.

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса, богатейшего человека планеты, за неделю выросло на 7,7 миллиарда долларов. Акции Amazon подорожали на 4,6%

Основатель китайской платформы Pinduoduo Колин Чжэн Хуан на этой неделе разбогател на 10,7 миллиарда долларов после того, как акции Pinduoduo выросли более чем на 18%.

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН