На втором месте в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос со 186 миллиардами долларов.

Состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По состоянию на 9 января его состояние составляло 209 миллиардов долларов.

На втором месте в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос со 186 миллиардами долларов.

На третьей строчке самых богатых людей планеты находится основатель компании Microsoft Билл Гейтс с 134 миллиардами долларов.

Tesla и S&P 500

17 ноября 2020 года стало известно о том, что американская компания Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

1 декабря 2020 года стало известно о том, что процедуру включения Tesla в S&P 500 проведут по обновленному сценарию.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: УНИАН