Свыше 45% импорта газа в Турцию в 2024 году поступило из России.

Турция продолжит проводить платежи за российский газ через "Газпромбанк", добившись от США продления срока действия освобождения страны от санкций против РФ до мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника, осведомленного в этом вопросе.

Уточняется, что срок действия исключения Анкары из санкций в отношении АО "Газпромбанк" должен был истечь 20 марта.

Согласно расчетам Bloomberg, свыше 45% импорта газа в Турцию в 2024 году поступило из России. Уточняется, что эти поставки были критически важны во время зимы и останутся таковыми летом из-за того, что ожидается снижение выработки гидроэлектроэнергии.

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Как сообщили в Министерстве финансов США, ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек провел телефонный разговор с американским коллегой Скоттом Бессентом, в ходе которого обсуждались санкции, а также "другие вопросы в сферах экономики и национальной безопасности, представляющие взаимный интерес".

По данным издания, переговоры состоялись незадолго до истечения крайнего срока исключения Турции из санкций против РФ.

Министерство финансов и казначейства Турции, а также Министерство энергетики и природных ресурсов страны отказались предоставить комментарий журналистам. Министерство финансов США также пока что не ответило на их запрос.

Санкции против "Газпромбанка"

В ноябре 2024 года США ввели санкции против российского "Газпромбанка", который играет решающую роль в энергетических платежах. Соответствующее решение было принято, чтобы ограничить доходы РФ от продажи природного газа.

Позже Анкара призывала Штаты ослабить санкции против "Газпромбанка". в Анкаре утверждали, что не могут заплатить за товары. В итоге, основным импортерам Америка предоставила исключения. В частности, США разрешили Турции и Венгрии работать с подсанкционным российским банком.

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