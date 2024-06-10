Отмечается, что сроки решения проблемы неизвестны.

Крупнейший государственный банк Турции до сих не проводит платежи в Российскую Федерацию. В этом вопросе даже не наблюдается подвижек.

"На данный момент каких-либо кардинальных изменений, повлиявших на ситуацию, нет", - цитирует представителя госбанка Ziraat в Анкаре издание The Moscow Times

По его словам, информации о том, когда проблему решат, нет, как и сроков.

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Справка УНИАН. Ziraat – один из крупнейших государственных банков Турции с совокупными активами более 110 миллиардов долларов. Он присутствует в 18 странах мира и обслуживает корпоративных клиентов.

Санкции против России - банковская блокада

Турецкие банки начали блокировать платежи из России в январе 2024 года. "Блокада" затронула все отрасли - от торговли до туризма. Турецкие банки не принимают из России ни лиры, ни рубли.

Причиной стал указ президента США Джо Байдена о санкциях в отношении иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих теневому импорту запрещенных товаров.

По итогам первого квартала турецкий экспорт в РФ обвалился на 33,7% и после взлета в 2023 году вернулся на довоенный уровень в 500–600 миллионов долларов в месяц.

Банки Китая также ограничили трназакции с российскими партнерами. Теперь, чтобы принять товар через третьи страны, необходимо подтверждение, что он не пойдет в РФ.

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