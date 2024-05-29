Отмечается, что покупателем активов стал подсанкционный Экспобанк.

Крупнейший европейский банк HSBC отдал право собственности на свою "дочку" в России Экспобанку. Такое решение позволило европейскому финансовому учреждению уйти из России.

Издание Reuters пишет, что уход HSBC из России рассматривался с февраля, когда Владимир Путин разрешил продажу активов частному Экспобанку, администрация которого успешно завершила сделку. Позже HSBC подтвердил, что передал право собственности на бизнес российскому кредитору.

"Экономическая собственность на HSBC Russia была передана Экспобанку", - говорится в заявлении HSBC. "Сделка будет официально завершена после регистрации перехода права собственности в Государственном корпоративном реестре".

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Стоит отметить, что выручка российского подразделения HSBC составляла около 15 миллионов долларов при выручке группы в более чем 50 миллиардов долларов. Накануне полномасштабной войны РФ против Украины в нем работало около 200 человек.

Выход HSBC из России - что известно

HSBC впервые объявил в июне 2022 года, что договорился о продаже 100% доли в подразделении ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" Экспобанку. В результате этого решения финучреждение, согласно пронозам, теряло 300 миллионов долларов.

Указ 2022 года запрещает инвесторам из "недружественных" стран - тех, которые ввели санкции против России в связи с ее действиями на Украине, - продавать доли в ключевых энергетических проектах и банках без прямого разрешения президента.

В декабре США ввели санкции против Экспобанка в рамках широкомасштабных ограничений.

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