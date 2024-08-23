Отмечается, что "Сургутнефтегаз" до 2022 года накопила на своих счетах миллиарды долларов.

Одна из самых крупных и самая загадочная нефтяная компания России "Сургутнефтегаз" получила огромный убыток. Руководство компании засекретило финансовую отчетность.

Издание The Moscow Times пишет, что "Сургутнефтегаз" обнародовала лишь выручку, себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, а также доходы от "дочерних" предприятий. Под грифом секретно оказались имеющиеся у компании долгосрочные и краткосрочные займы, объем активов, запасы наличных и даже уставный капитал.

Отмечается, что из обнародованной информации следует, что чистая прибыль компании за полгода рухнула в 6 раз, до 139,9 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 168,7 млрд рублей и также снизилась шестикратно.

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Стоит отметить, что "Сургутнефтегаз", которая добывает каждый десятый баррель в России, десятилетиями скрывающий своих владельцев. При этом компания годами копила на счетах валюту, никуда не инвестируя средства. Таким образом, к началу полномасштабной войны РФ против Украины "Сургутнефтегаз" имел в резервах около 50 миллиардов долларов, что сопоставимо с золотовалютными резервами некоторых стран.

Стоит отметить, что "Сургутнефтегаз" является четвертой по объемам добычи и первой по объему наличных на счетах нефтяной компанией Российской Федераци.

Газпром впервые стал убыточным - что известно

2 мая стало известно, что контролируемый государством газовый гигант России "Газпром" сообщил о своем первом чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

Согласно отчету о прибылях и убытках, группа "Газпром", в которую также входят нефтяные и энергетические предприятия, в прошлом году объявила об убытке в размере 629 миллиардов рублей (6,84 миллиарда долларов) по сравнению с чистой прибылью в 1,23 триллиона рублей в 2022 году).

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