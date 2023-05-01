Ожидается, что сокращение коснется специалистов, работающих на административных и учетных должностях, включая кассиров, продавцов, операторов ввода данных и бухгалтеров.

В ближайшие годы мировые рынки труда столкнутся с массовыми сокращениями, связанными с тем, что искусственный интеллект сможет полностью заменить определенные специальности.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного экономического форума, около 75% компаний, опрошенных ВЭФ, заявили, что в течение пяти лет планируют внедрить технологии искусственного интеллекта, что, по их прогнозам, приведет к сокращению до 26 млн рабочих мест.

Ожидается, что сокращение коснется специалистов, работающих на административных и учетных должностях, включая кассиров, продавцов, операторов ввода данных и бухгалтеров.

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Как говорится в материале, мировые рынки труда готовы к новой эпохе турбулентности, поскольку такие технологии, как искусственный интеллект, ускоряют сокращение канцелярской работы, одновременно увеличивая спрос на специалистов по технологиям и кибербезопасности.

Почти четверть всех рабочих мест в мире изменится в результате внедрения ИИ, диджитализации и других экономических изменений, таких как переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок.

В опросе приняли участие более 800 компаний, в которых работает 11,3 млн человек в 45 странах мира.

Рынок труда в Украине

В марте 2023 года на Work.ua разместили 75 575 вакансий - на 14% больше, чем в феврале (66 245). Доля восстановления до довоенного уровня 2022 года составляет почти 75%, а если сравнить с показателями 2021 года - 91%.

Среди самых высоких зарплат, которые предлагают специалистам (не ИТ) на не руководящих должностях, выделяли 52,5 тыс. грн медиабайеру, 40 тыс. грн водителю-международнику, 32,5 тыс. грн бизнес-аналитику, 30 тыс. грн арматурщику, рихтовщику, риелтору.

В марте 2023 года в Украине на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе. Речь идет о 7220 новых вакансиях. Самой востребованной стала должность бармена (1370 предложений). Второе место по количеству вакансий занимает сфера обслуживания.

Также больше работы предлагали в строительстве и архитектуре, сфере красоты, ищут людей и рабочие специальности. Кроме того, были нужны менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, работники логистической сферы, бухгалтеры, водители, курьеры.

По состоянию на 5 апреля 2023 года в Украине были открыты 75 тысяч новых вакансий. С приходом весны рекордсменом по приросту предложений работы стала категория "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм".

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