Единая платформа по трудоустройству консолидирует информацию о работодателях и соискателях работы.

В Украине создадут единую базу вакансий, которая будет содержать предложения о работе как от Государственной службы занятости, так и с крупнейших сайтов по трудоустройству.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Соответствующий договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии подписали Государственная служба занятости при участии Минэкономики и 5 сайтов по поиску работы: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua.

"Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса - в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

По словам замминистра экономики по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры, единая платформа консолидирует информацию о работодателях и соискателях.

"Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям - работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в восстановлении экономической активности", - сказал Дядюра.

Отмечается, что сайты по поиску работы получат доступ к данным Госслужбы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах, что позволит дополнительно информировать украинцев о все вариантах трудоустройства.

Как сообщал УНИАН, согласно данным кадрового портала grc.ua, в Украине в апреле количество открытых вакансий уменьшилось в 20 раз, если сравнивать с довоенным периодом. Открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

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