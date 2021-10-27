Национальный банк на 27 октября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл.

Чистая покупка иностранной валюты населением Украины с начала октября 2021 года составила 55 млн долларов.

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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"По операциям физических лиц продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением. Так, с начала месяца чистая покупка наличной иностранной валюты населением составила 55 млн долларов США, тогда как ее чистая продажа населением в безналичной форме – 18 млн долларов США", – отметил он.

Курс на 27 октября:

Национальный банк Украины на среду, 27 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Богдан Слуцкий