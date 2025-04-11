Перенос производства iPhone в США сопряжено с рядом проблем.

Президент США Дональд Трамп мечтал о возвращении производства в США, в том числе компании Apple. Свой путь к цели американский лидер начал с колоссальных пошлин в отношении Китая.

Издание Bloomberg пишет, что для Трампа стало бы победой, если бы появилась отечественная версия iPhone.

Apple вряд ли перенесет производство iPhone в США в обозримом будущем по ряду причин, включая нехватку мощностей и рабочей силы, необходимых для производства. Кроме того, в стране нет богатой экосистемы поставщиков, производственных и инженерных ноу-хау, которые есть в Азии.

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Также компания больше сосредоточена на том, чтобы превратить Индию в новый источник iPhone для США. Партнеры Apple строят в этой стране второй по величине в мире завод по производству iPhone, снижая зависимость компании от Китая.

Крупнейшие заводы Apple FATP - это почти города, в которых живут несколько сотен тысяч человек, есть школы, спортзалы, медицинские учреждения и общежития.

"Какой город в Америке бросит все и будет строить только iPhone? Ведь в Китае в цепочке поставок Apple заняты миллионы людей", - говорит Мэтью Мур, соучредитель стартапа и бывший инженер-технолог Apple. "В Бостоне проживает более 500 000 человек. Весь город должен будет остановить все дела и начать сборку iPhone".

Разработка новых iPhone и других продуктов начинается в лабораториях Apple в Кремниевой долине. Но инженеры и операционные специалисты компании проводят месяцы или годы в тесном сотрудничестве с Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. и другими поставщиками, чтобы наладить сборку новых устройств.

Помимо этого, в Китае миллионы людей, обученных управлению оборудованием, и имеющие навыки, необходимые для сборки iPhone, что по-прежнему требует много ручного труда.

Один из популярных контраргументов заключается в том, что Apple должна купить землю в США и создать полностью роботизированное и автоматизированное производства iPhone, чтобы устранит проблемы, связанные с человеческим фактором. Это пока нереально, считают эксперты. Китай имеет доступ к более дешевой автоматизации и пока не может реализовать такую концепцию.

По их словам, темпы разработки iPhone затрудняют автоматизацию процессов, поскольку они часто меняются. Большая часть оборудования, необходимого для производства, также производится в Китае, а новые материалы и компоненты требуют переналадки сборочных линий.

Заводы в Индии могут помочь Apple избежать китайских пошлин. Примерно 35 миллионов устройств, которые компания выпускает в год, могут покрыть значительную часть потребностей в США. Apple продает более 220 миллионов iPhone в год и предлагает семь моделей в разных цветах и с разным объемом памяти, что делает процесс производства более сложным, а масштабы, предлагаемые в Китае, еще более важными.

Американцы могут лишиться любимых товаров из-за пошлин

Торговая война президента США Дональда Трампа может лишить американцев как нишевых товаров, так и тех, без которых граждане США не могут обойтись. Среди таких товаров - смартфоны iPhone, шерсть барсуков и других животных, тостеры, одеяла с подогревом и будильники.

Ставки особенно высоки, когда речь идет о доминировании Китая в поставках важнейших минералов и металлов.

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