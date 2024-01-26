Государственное предприятие не выдержало конкуренции со стороны частных переработчиков.

В январе ГП "Леса Украины" окончательно закрыло цеха переработки по всей Украине. Причина – рост конкуренции со стороны частных переработчиков. Об этом заявил директор предприятия Юрий Болоховец.

По словам гендиректора, лесхозы ранее начали заниматься переработкой, так как реализация круглой древесины не покрывала расходы. Однако после развития частной деревообработки на рынке возросла конкуренция. Государственные производства формально являются прибыльными, а по факту находятся на дотации.

В качестве примера Болоховец привел работу цеха одного из филиалов "Леса Украины", специализирующегося на заготовке дуба и производящего паркетную дубовую ламель. Его прибыль за 10 месяцев 2023 года составила 8,3 млн грн. Однако цех получает дуб по себестоимости, что намного меньше рыночной цены.

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"Если бы ту же круглую древесину реализовать через открытые торги, филиал мог бы заработать 24,1 млн грн. Формально рентабельность цеха 58%, На самом деле предприятие недополучило 16 млн грн", – пояснил он.

За 2023 год цеха ГП "Леса Украины" переработало 0,9 млн кубометров древесины, рыночная стоимость которой составляет 2,15 млрд грн. Продано 0,4 млн кубометров пиломатериалов на сумму 2,3 млрд грн.

"Разница, как видите, составляет лишь 150 млн грн, что в разы меньше, чем потрачено на производство (зарплаты, электроэнергия и т. д.)", – отметил Болоховец.

По его словам, он предложил руководителям цехов оставить их производство, но при условии, что сырье будет закупаться по рыночным ценам и одновременно увеличится эффективность производства. Никто не согласился.

"Кроме бремени в виде дотаций цехам избавимся еще и значительной доли коррупции, что также, безусловно, будет способствовать увеличению доходов ГП", – добавил директор "Леса Украины".

Лесное хозяйство Украины

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Относится к сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины ("Гослесагентства"). В управлении предприятия находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Ранее УНИАН писал, что на дрова пустили заповедный лес. Окружающей среде нанесен ущерб на 145 миллионов гривен. Чиновник филиала " Ананьевское лесное хозяйство "ГП" Леса Украины " получил подозрение в превышении служебных полномочий.

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