У компании значительная задолженность перед кредиторами, среди которых и российский "Сбербанк".

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом кондитерскую компанию "АВК", которая принадлежит бизнесменам Владимиру Авраменко и Валерию Кравцу, и начал процедуру ликвидации.

Об этом свидетельствует постановление суда от 8 июля.

"Признать Частное акционерное общество "АВК", г. Мариуполь, Донецкая область, банкротом и открыть ликвидационную процедуру в деле сроком на 12 месяцев", – говорится в документе.

Согласно материалам дела, суд признал значительную задолженность "АВК" перед кредиторами, среди которых российский "Сбербанк", "Проминвестбанк", "Райффайзен банк Аваль" и финансовая компания "Холастис".

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Справка УНИАН. Кондитерская корпорация "АВК" работает с 1991 года, является лидером украинского рынка в сегментах весовых шоколадных конфет и экспортирует продукцию в более чем 60 стран. В ее состав входили 4 кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепре, Луганске и Мукачево. В июле 2014 года корпорация прекратила работу Луганской фабрики, а в январе 2015 года - Донецкой фабрики из-за боевых действий в регионе.

В 2018 году "Проминвестбанк" отсудил у "АВК" кондитерскую фабрику в Днепре, которая сейчас арестована и выставлена на продажу. Также в 2018 году хозсуд Закарпатской области принял решение об изъятии у "АВК" кондитерской фабрики в Мукачево за долги перед "Ощадбанком".

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Автор: Анна Нагорная