Новые владельцы согласились сохранить штаб-квартиру компании в Монреале / фото Pixabay
Cirque du Soleil Entertainment Group завершила продажу компании группе своих кредиторов во главе с Catalyst Capital Group.
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Об этом сообщает CBC.
Цирк был вынужден отменить свои шоу в начале этого года и сократить почти 3500 сотрудников из-за пандемии.
Дэниел Ламарр останется президентом и главным исполнительным директором. Новые владельцы также согласились сохранить штаб-квартиру компании в Монреале.
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