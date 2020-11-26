В июне Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса.

Cirque du Soleil Entertainment Group завершила продажу компании группе своих кредиторов во главе с Catalyst Capital Group.

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Об этом сообщает CBC.

Цирк был вынужден отменить свои шоу в начале этого года и сократить почти 3500 сотрудников из-за пандемии.

Дэниел Ламарр останется президентом и главным исполнительным директором. Новые владельцы также согласились сохранить штаб-квартиру компании в Монреале.

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Автор: Людмила Жерновская