Арестованный завод «АВК» в Днепре продают за 120 миллионов гривень

Аукцион запланирован на 20 февраля.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket) продает арестованный завод одной из крупнейших кондитерских компаний «АВК» в Днепре общей стоимостью 120,72 млн грн.

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Как сообщила пресс-служба СЕТАМ, на торги выставлено два лота, включающие здания и сооружения кондитерского завода, стоимостью 97,24 млн грн и 23,48 млн грн. Аукцион запланирован на 20 февраля.

«Известная компания «АВК» входит в ТОП-3 крупнейших кондитерских компаний Украины, поэтому уверен, что этот лот заинтересует рынок и найдет нового владельца», – цитирует пресс-служба генерального директора ГП СЕТАМ Виктора Вишнёва.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) с 2014 года реализует через онлайн-аукционы имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В 2017 предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.

Кондитерская корпорация «АВК», работающая с 1991 года, является лидером украинского рынка в сегменте весовых шоколадных конфет и экспортирует продукцию в более чем 60 стран. В ее состав входят 4 кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепре, Луганске и Мукачево. В июле 2014 года корпорация приостановила работу луганской фабрики, а в январе 2015 года - донецкой фабрики из-за боевых действий в регионе.