Аппарат может доставлять грузы массой до шести килограммов на высоту примерно 100 км.

Международная компания Dawn Aerospace объявила о начале приема заказов на многоразовый беспилотный космолет, который может выводить небольшие грузы на высоту примерно 100 км. Первые поставки запланированы на 2027 год. Об этом сообщает SpaceNews.

Dawn Aerospace использует модель коммерческой авиации вместо традиционного подхода к запускам - вместо того, чтобы предоставлять услуги запуска, она продает сам летательный аппарат заказчикам, которые самостоятельно его будут эксплуатировать.

Как говорят в компании, это расширит потенциальный рынок по сравнению с традиционной моделью.

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"Многие хотели бы иметь такую возможность и готовы за нее платить, но просто не имеют к ней доступа", - заявил генеральный директор Dawn Aerospace Стефан Пауэлл.

Аппарат может доставлять грузы массой до шести килограммов на высоту примерно 100 км. Отметим, что именно на этой высоте проходит так называемая линия Кармана, которая условно взята за границу между атмосферой Земли и космосом.

Полностью заправленный космолет весит 450 кг и может взлетать со взлетной полосы длиной 1000 метров. Согласно оценкам Dawn Aerospace, базовая стоимость одного полета Aurora может составлять 100 тыс долларов США. Ожидается, что аппарат сможет совершать до 100 полетов в год и имеет проектный ресурс 1000 полетов.

Отметим, что Dawn Aerospace уже несколько лет тестирует различные версии космолета. В 2024 году Aurora Mark 2 впервые достигла сверхзвуковой скорости.

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