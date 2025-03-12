Китайские поставщики ищут альтернативные пути.

Китай резко снизил объемы транзита через Россию. Поставщики потеряли доверие к маршруту из-за массовых конфискаций грузов российскими таможенниками.

"Мы не решаемся отправлять товары по железной дороге с ноября", - цитирует генерального директора шанхайской компании Air Sea Transport Эндрю Цзян издание The Moscow Time.

Отмечается, что Россия усилила контроль за транзитом еще в октябре 2024 года. Под особый контроль попали механические и электронные изделия, которые можно использовать в военных целях. При этом конфискованные товары оставалась в России из-за санкций.

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В результате это парализовало логистический поток из РФ в Европу, через который ежемесячно транспортировал до 80 тысяч контейнеров.

Стоит отметить, что Китай и Казахстан открыли новый железнодорожный маршрут в обход России, по которому поезда будут следовать в Европу через Туркменистан, Иран и Турцию. Кроме того, ведется работа над альтернативными маршруты через Центральную Азию и Каспийское море.

Россия пытается обуздать поток китайского импорта автомобилей. Такое решение ударит по производителям и торговцам из Китая, которые все больше полагаются на российский рынок.

Китайский экспорт автомобилей в Россию в 2024 году в семь раз превысил уровень 2022 года, поскольку санкции из-за войны в Украине отрезали страну от западных брендов. Автопроизводители в Китае также облюбовали российский рынок после того, как антидемпинговые меры помешали продажам на рынках США, ЕС, Канады, Турции и Бразилии.

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