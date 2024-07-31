Рост убытков компании объясняют, в частности, сокращением поставок газа в Европу.

Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности в первом полугодии этого года составил 480 млрд рублей, в то время как убытки за январь-июнь 2023-го равнялись 255 млрд. Об этом со ссылкой на отчетность ПАО сообщает портал Enkorr.

В "Газпроме" рассчитывают дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО). Кроме газового бизнеса туда входят, в частности, нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. По дивидендной политике предусматривается корректировка дивидендной базы на неденежные статьи.

По мнению экспертов, рост убытков газовой монополии РФ произошел из-за сокращения поставок газа в Европу на фоне высоких операционных расходов компании.

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Ранее сообщалось, что в прошлом году российский энергетический гигант сократил поставки природного газа в Европу на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров. В 2022 году Россия поставила европейским потребителям различными маршрутами около 63,8 млрд кубометров газа.

Газпром - последние новости

Ранее сообщалось, что внутреннее исследование, которое проводили по заказу "Газпрома", содержит доказательства "катастрофического идиотизма" войны российского лидера Владимира Путина об Украине.

А до этого стало известно, что после получения первого за 25 лет и рекордного за всю историю убытка, российский "Газпром" решил начать распродажу своего имущества.

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