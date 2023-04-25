Деньги с этого хотят направить на лечение заболеваний и здоровое питание в школе.

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта 9032 и 9033, в которых предлагают ввести акцизный налог на сладкие газированные напитки, путем внесения изменений в Налоговый кодекс.

В частности, установят налог в размере 0,1 евро (около 4 грн) на один литр сладких напитков. Деньги хотят направить на здравоохранение и детское питание в школах.

"Главная цель законопроектов – уменьшить количество украинцев, регулярно употребляющих сладкие газированные напитки. Соответственно, меньше наших граждан заболевают диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А также направить денежные средства от нового налога на лечение таких заболеваний", - сказано в сообщении на сайте Рады.

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"Во время встречи сообщил, что наш Комитет всегда был и остается дискуссионной платформой для всех стейкхолдеров отрасли. Мы активно обсуждаем законодательные инициативы с членами Американской торговой палаты и другими бизнес-ассоциациями. Мы готовы создать рабочую группу, в рамках которой обсудить детали механизма введения акцизного налога на сладкие газировки. В то же время, есть определенные принципиальные аспекты этого вопроса", - подчеркнул Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Первый, по его словам, недопустимо производителям напитков продолжать работать в России. Второй, отмечает Михаил Радуцкий, есть положительные примеры внедрения такого акциза, а третий - предлагается минимальная ставка акциза.

По предварительным расчетам, за счет акцизного налога на сладкие газированные напитки планируется дополнительно привлечь 6 млрд. грн., которые пойдут на лечение заболеваний и здоровое питание в школе.

Такой налог действует более чем в 65 странах мира. В частности, в Латвии – с 2002 года, в Польше - с весны 2021-го (0,15 евро за каждый литр сладкого напитка).

Напитки в Укране - детали

По результатам 2022 года стоимость импортируемых алкогольных и безалкогольных напитков в Украине составила 490 млн долл., что на 32% меньше показателя 2021 года в 719 млн долл.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции "Института аграрной экономики" Богдан Духницкий.

По его словам, основную долю в структуре отечественных закупок продукции этой группы в прошлом году традиционно заняли алкогольные напитки с концентрацией спирта менее 80%. Это преимущественно виски, бренди, коньяк, водка, ром, ликеры и сладкие наливки, которых было импортировано около 61 тыс. тонн на общую сумму 191 млн долл.