Этот год станет "американскими горками" для мировых экономик.

Для трейдеров и инвесторов взаимодействие политики, экономики и рынков в 2025 году усложнит жизнь больше, чем обычно. Избрание Дональда Трампа привнесло в американскую политику нежелательную капризность, поэтому стоит ожидать "американских горок".

Издание Bloomberg пишет, что трудно сказать, что станет главной движущей силой доллара в этом году. Это может быть борьба между риторикой администрации Трампа и тем, как на это отреагирует Федеральная резервная служба. Дальнейшее снижение процентных ставок в США не является однозначным, а остальному миру придется позаботиться о себе после роста индекса доллара на 6,5% в 2024 году.

Разгул доллара может вызвать особое напряжение у бедных ресурсами стран, вынужденных платить за товары, которые продаются в американской валюте, слабыми национальными валютами, а с учетом возможных пошлин, которыми угрожал Трамп, не ясно, будет ли передышка.

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Кроме того, если бы существовал только один индикатор для оценки общего состояния мировой экономики, цена на нефть была бы лучшим вариантом. Как правило, она зависит от логистики или насколько высок аппетит Китая или Индии. Спрос по-прежнему очень высок, но это уже не так важно, потому что появился новый определяющий фактор – предложение из Северной и Южной Америки, включая Бразилию, Гайану и Венесуэлу. Кроме того, переход Китая на электромобили и увеличение поставок атомной и газовой энергии, похоже, навсегда изменит ситуацию.

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, а также Украина и другие "горячие точки" остаются проблемой. Но неспособность ОПЕК+ заставить ограничить добычу означает, что для нефти не существует "красной линии".

Также производство часто рассматривается как лучший индикатор здоровья экономики. В этом случае хорошо видно, что пять крупнейших экономик мира испытывают проблемы.

Нигде нет таких проблем, как в Германии и Франции. Во многом это связано с неустойчивой китайской экономикой, но большую роль играет рост цен на энергоносители. Поиск выхода из этой ямы станет главной задачей Европейского союза на 2025 год.

Помимо этого, несмотря на резкий рост стоимости в последние месяцы, мир криптовалют все еще остается "серым" и в значительной степени является игровой площадкой мошенников и аферистов.

У последнего скачка, по крайней мере, есть вполне понятная причина - надежды на то, что администрация Трампа будет более благосклонна к различным заявкам криптовалют на официальное признание.

Однако связь между цифровыми валютами и чем-либо, хотя бы отдаленно напоминающим фундаментальные показатели, которые обычно определяют стоимость, в лучшем случае остается непрочной, в худшем - не существует, что делает любые попытки предсказать ситуацию с биткоином бесполезным занятием.

Трамп пригрозил партнерам пошлинами - последние новости

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что введет новые пошлины в отношении товаров из ряда стран, как Китай и Мексика, а также обещал повысить пошлины на товары из ЕС.

Издание Financial Times в своем прогнозе на 2025 год писало, что "тарифная война" скорее всего будет, но это не безусловный факт. Отмечается, что Трамп определенно ударит по импорту из Китая.

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