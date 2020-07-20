Компания Disney урезала расходы на рекламу в Facebook

Disney также приостановила покупку рекламы в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook, для своего сервиса Hulu

Компания Walt Disney резко сократила свои расходы на рекламу в соцсети Facebook, в частности перестала рекламировать там свой стриминговый сервис Disney+.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Причина бойкота

Disney, которая в первом полугодии 2020 года была крупнейшим рекламодателем Facebook среди американских компаний, присоединилась к бойкоту соцсети, чтобы подтолкнуть ее к более взвешенной политике по противостоянию расизму и дискриминации.

Disney также приостановила покупку рекламы в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook, для своего сервиса Hulu.

Цена вопроса

В исследовательской компании Pathmatics оценивают, что с 15 апреля по 30 июня на рекламу Hulu в Instagram было потрачено $16 млн.

На продвижение Disney+ приходилась значительная часть рекламных расходов компании. В первом полугодии Disney заплатила Facebook примерно $210 млн за рекламирование своего нового сервиса в США.

Кто присоединился к бойкоту

К бойкоту Facebook присоединились уже сотни компаний, в том числе Unilever, Starbucks, Ford Motor и Verizon Communication.

Сорос о Facebook

В январе 2020 года выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, миллиардер и финансист Джордж Сорос заявил, что Facebook, вполне возможно, действует в сговоре с президентом Дональдом Трампом, чтобы обеспечить его переизбрание на новый срок.

14 июля 2020 года Фонд Джорджа Сороса «Open Society Foundation» выделил $220 млн на поддержку правозащитных организаций, отстаивающих права афроамериканцев.

Основная часть суммы - $150 млн – была выделена в качестве 5-летних грантов организациям, ведущих правозащитную работу для жителей афроамериканских общин.

Среди грантоплучателей указаны такие крупные организации как «Black Voters Matter» и «Repairs of the Breach».

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