В рейтинге готовности к введению электронного правительства Украина поднялась на 13 позиций - ООН
Украина заняла 69-е место в рейтинге наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран от 2020 года, что на 13 позиций выше, чем в предыдущем рейтинге 2018 года.
Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций (ООН) за 2020 год, опубликованные на официальном веб-сайте организации.
Лидируют в рейтинге Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия и Австралия.
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Кроме этого, в рейтинге стран с наиболее развитым электронным участием граждан в коммуникации с государством Украина заняла 46-е место, что на 29 позиций выше, чем рейтинге 2018 года.
Лидерами в этом рейтинге являются Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия.
Согласно данным ООН, организация исследовала ситуацию с внедрением электронного правительства и электронным участием граждан в 193 странах мира.
Справка УНИАН. Рейтинги наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран и электронного участия граждан составляются ООН каждые два года и охватывают почти 200 стран мира.
Как сообщает УНИАН, 28 февраля 2020 года, Министерство цифровой трансформации презентовало запуск национальной онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бизнес".
25 июня 2020 года Кабинет министров Украины одобрил введение в стране электронного резидентства, что даст иностранцам возможность получить доступ к админресурсам без посещения Украины.
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