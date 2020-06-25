Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резиденства

Украина может стать мощнейшим Восточноевропейским IT-хабом.

Кабинет министров Украины одобрил введение в стране электронного резидентства, что даст иностранцам возможность получить доступ к админресурсам без посещения Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на сегодняшнее решение правительства.

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«Еще одна важная новость. Правительство дало зеленый свет э-резидентству, и каждый день мы работаем над реализацией», - отметил он.

По его словам, это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским IT-хабом. «Благодаря э-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, в первую очередь, IT-специалистами. Онлайн, без необходимости посещать Украину, иностранцы будут получать украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность отрыть онлайн-счет в украинском банке, упрощенный доступ к админуслугам в Украине», - написал министр.

Федоров отметил, что первыми э-резидентами могут стать иностранные IТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.

При этом министр подчеркнул, что все э-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры.

По словам Федорова, в ближайшее время Минцифры с другими госорганами разработает нормативную базу для запуска проекта. В планах – до конца года запустить портал э-резидентства.

Как сообщает УНИАН, 28 февраля 2020 года, Министерство цифровой трансформации презентовало запуск национальной онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бизнес".

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