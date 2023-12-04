Слитки выросли примерно на 15% с минимума в начале октября.

Цены на золото на торгах 4 декабря установили исторический рекорд-2135 долларов за унцию, пишет агентство Bloomberg.

"Драгоценный металл вырос более чем на 3% в начале торгов в понедельник, превысив предыдущий исторический максимум, установленный 7 августа 2020 года", - сообщает агентство.

Слитки выросли примерно на 15% с минимума в начале октября. Аналитики утверждают, что интерес к золоту возрос на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

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Также, ценовое ралли получило дополнительный толчок из-за растущих ожиданий по снижению ключевых ставок США и замедлению инфляции.

Прогноз цены на золото

По оценкам старшего рыночного аналитика Oanda Asia Pacific Pte Ltd. Кэлвина Вонга в краткосрочной перспективе возможно снижение цены за унцию золота до 2000 долларов.

Аналитики ANZ Group Holdings Ltd. Дэниел Хайнс и Сони Кумари заявили, что рост реальных ставок из-за спада инфляции по сравнению со стабильными ставками может стать препятствием для инвестиций в золото в первом квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что война в Израиле вероятно, приведет к переходу в активы-хранилища, поскольку инвесторы внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитический риск для рынков.

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