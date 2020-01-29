Минус 15 миллионов. Как пересчитали украинцев

Правительство обнародовало данные о численности населения Украины на 1 декабря 2019 года – 37 миллионов 289 тысяч человек, без учета аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Таким образом, за 28 лет независимости нашей страны – минус 15 миллионов человек. В 1991 году нас было более 52 миллионов. Нынешняя «перепись» – вторая по счету, первая состоялась в 2001 году, тогда в стране проживало 48,457 миллиона человек.

Презентовавший расчеты министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил еще несколько данных. Так, в Киеве проживают 3,7 млн человек, из общего количества населения страны 15% - дети, около 10% - лица раннего трудоспособного возраста, 44% - основного трудоспособного возраста, 14% - зрелого трудоспособного возраста, старше 65 лет - 6 млн человек.

Нынешняя оценка численности населения проводилась нестандартным, «электронным» методом, использовались три механизма. Но, по словам Дубилета, «максимальная разница между результатами составила 2,86%... Для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения, большая точность не нужна».

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Информация собиралась следующим образом: во-первых – из баз данных, предоставленных мобильными операторами; во-вторых, с помощью «елочки» - распределения людей по полу и возрасту, для чего были использованы данные Госкомстата, Пенсионного фонда и электронных реестров, затем их экстраполировали через возрастную и половую информацию; в-третьих, были задействованы данные Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов. Но на этом работа не закончилась.

«Мы будем работать дальше для того, чтобы эту информацию распределить по отдельным населенным пунктам. Далее мы хотим получить половозрастное распределение населения по отдельным регионам, по отдельным населенным пунктам, районам. Далее мы дадим информацию по доходам», - рассказал о дальнейших планах правительства Дубилет.

Кроме того, по его словам, в течение одного-двух лет планируется запустить единый реестр украинцев, который будет верифицирован.

Дубилет не видит необходимости в проведении официальной переписи населения: «Перепись населения, если мы ее будем проводить (у нас еще будут внутри дискуссии по этому поводу), обойдется государству где-то в 3,4 млрд гривен. И по времени, если бы мы это проводили, то получили бы результат уже в следующем году».

Министр убежден, что как таковая перепись «не будет эффективной» для государства. «Я буду доказывать другим представителям власти, что, наверное, мы этим путем не будем идти», - резюмировал он.

Действия правительства вполне последовательны. Еще в конце ноября 2019 года Дубилет сообщил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тысяч интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев. На все про все в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд гривен. Но уже тогда он заявил, что проведение переписи в таком формате является «непозволительной роскошью» для Украины, и поэтому было принято решение провести «электронную» перепись и сэкономить 2-3 млрд гривен. Что и сделано.

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По международным правилам экономики, перепись населения играет важную роль в разработке социально-экономической политики развития государства. Она проводится почти во всех странах как часть Всемирной программы переписей населения и жилого фонда, реализуемой в соответствии с решениями Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций.

ООН рекомендует проводить всеобщие переписи населения не реже, чем один раз в 10 лет. С такой периодичностью они осуществляются, в частности, в США, Великобритании, Китае, Германии, Франции. В Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии переписи проходят каждые пять лет. На основе полученных данных формируются социальные программы, составляются долгосрочные планы по строительству поликлиник, детских садов, объема жилищного фонда и других объектов инфраструктуры, создания рабочих мест. В общем, дело важное.

У нас перепись, наконец-то, тоже состоялась. Вот только в нестандартном формате. Можно ли доверять полученным правительством цифрам и что они значат для дальнейшей судьбы Украины?

Посчитали и рассчитали

Первое, о чем говорят эксперты, что с учетом обнародованной правительственной оценки, показатель валового внутреннего продукта на душу населения вырос в пределах 500 - 1000 долларов.

«4200 долларов. Такой на самом деле ВВП на душу за 2019 год. А не 3700 долларов, как думали некоторые экономисты. Плюс 500 долларов за счет дистанционной переписи», - считает директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук.

Координатор экспертной платформы Национального банка Андрей Блинов оценил рост показателя в тысячу долларов, с учетом численности населения и эффекта от укрепления гривни.

«После ревальвации и уточнения численности населения, номинальный ВВП Украины на душу населения подскочил с около 3100 долларов в 2018 году до около 4100 долларов в 2019 году», - отмечает эксперт.

Еще ряд экспертов считает, что озвученные данные могут служить основой для пересмотра массы проектов, особенно в социальной сфере, а также планов по созданию новых рабочих мест. Причем теперь есть основания сократить количество народных депутатов, что еще ранее предложила сделать пропрезидентская партия «Слуга народа». Нынешнее количество парламентариев - 450 человек - было установлено, исходя из того, что население Украины составляет более 50 миллионов.

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Но есть и иные мнения. Так, экономический эксперт Олег Пендзин сомневается в достоверности полученных цифр, а что касается возможных новых планов правительства ввиду оценки численности населения, то их и расписывать не нужно, экономические проблемы давно известны. Вот с ними и нужно бороться.

«Окончательно достоверные цифры дает только перепись населения по нормам евростата. То, что сделали у нас, это - неофициальная статистическая информация. Второй вопрос – оценка совпала с нашими ожиданиями. Мы делали альтернативный подсчет по потреблению ряда продуктов питания, к примеру, по сахару. Получилось, что численность населения составляет около 36 миллионов. Но нужно еще осознавать объем нелегальной трудовой миграции. Что может поменяться в планах правительства? Только ленивый не говорит о необходимости восстановления украинской промышленности. Каких тут данных может еще не хватать?», - отметил эксперт.

Экономист Алексей Кущ также сомневается в правильности правительственной оценки.

«Есть сомнения относительно самой цифры – 37 миллионов. Она является условной и вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Непонятно, как она рассчитана и в каких аналитических исследованиях ее можно использовать. Методика этой переписи адаптирована под съем информации у мобильных операторов, поэтому исследование не может быть применено ни в международных рейтингах, не в международных расчетах, которые будут характеризовать Украину. К примеру, самые простые несовпадения: по данным Госстата, в 2013 году в Украине проживало примерно 45 миллионов человек. Берем естественную убыль населения или так называемое природное движение населения – разница между рождаемостью и смертностью: в 2013 году на 160 тысяч человек смертность превышала рождаемость, в последние годы данный показатель увеличился до 250 тысяч, причем не столько за счет смертности, сколько на фоне сокращения рождаемости. За последние пять лет Украина потеряла примерно миллион двести – миллион триста тысяч человек только по природному движению. Еще два миллиона Украина потеряла из-за аннексии Крыма и примерно четыре миллиона в результате оккупации части Донецкой и Луганской областей. По статданным так называемых ДНР и ЛНР, в первой проживают два миллиона триста тысяч наявного населения, во второй – миллион семьсот тысяч. Суммарно потери можно оценить приблизительно в семь миллионов триста тысяч человек. Отнимаем эту сумму от 45 миллионов и получаем меньше 38 миллионов. И это без учета трудовой миграции, которая на сегодня составляет несколько миллионов человек. Получается, что цифры Кабмина, по сравнению с предложенным экспертным методом, некорректные. На самом деле, по нашему расчету, при условии, что ни один человек не выехал на работу из Украины на постоянной основе, нас должно быть гораздо меньше 37 миллионов. И это при том, что цифры Госстата являются верными. Скорее всего, они были завышены. Речь может идти сейчас о 35 миллионах, в лучшем случае», - пояснил свою позицию эксперт.

Что касается заявлений об отсутствии необходимости проведения стандартной переписи населения, Алексей Кущ отмечает, что настоящая перепись дала бы огромный массив информации в плане экономического, социального, культурного, языкового и национального состояния населения.

«Еще она бы показала в натуральном виде сокращение численности населения. К сожалению, ни прошлая, ни нынешняя власть не готовы показать правдивую историю, и в этом большая проблема. Государство заинтересовано в правде, если оно планирует осуществлять эффективную, сбалансированную социально-экономическую политику. Если посмотреть на любые макроэкономические модели, которые подразумевают развитие страны, то в них есть две основные составляющие - факторы производства: с одной стороны – это капитальные инвестиции, основные средства, включая материальные ресурсы, с другой стороны – человеческий капитал. Чтобы оценить последнее, как и в целом развитие экономики, необходимо видеть и структуру человеческого капитала в плане образования, навыков и т.д. Хотя бы нужно понимать точную численность населения. Цифра, которую обнародовал Кабмин, пока не дала ответа ни на один вопрос. Вот и выходит, что нынешнее правительство не способно сформировать эффективные экономические параметрические модели, на базе которых можно прогнозировать развитие экономики. А нежелание узнать правду говорит о том, что правительство, по большому счету, не собирается разрабатывать такие модели, двигается, как бревно по течению реки. Их модель – только скорость течения и направление этого течения. Поэтому все заверения Алексея Гончарука о темпах роста в 40% за пять лет – безосновательны, такого результат можно достичь только при качественном моделировании экономических процессов в стране», - подчеркнул Кущ.

По его мнению, на основе новых данных о сокращении населения до 37 миллионов, Украина ни в одном международном рейтинге не вырастет. Единственный показатель, который может улучшиться, так это подушевой валовый внутренний продукт. Он вырастет примерно на 15%. Но увеличится он в пределах самой низкой корзины стран.

«Есть беднейший страны, где подушевой ВВП в пределах 5 тысяч долларов на человека в год, динамично развивающиеся страны – от 5 до 10 тысяч долларов, пул развитых стран и «пограничных» с ними, к примеру, Турция, - от 10 тысяч долларов. У нас было 3,5 тысячи долларов, станет 4 тысячи с копейками. Поэтому никакого серьезного улучшения в рейтингах не предвидится. Тем более, наше правительство с укреплением гривни придумало уникальный способ увеличения ВВП – в 2019 году валютный эквивалент валового продукта вырос на укреплении гривни на 15% плюс дефлятор, который был на уровне от 10% до 15%, вот рост ВВП на 30% в долларовом эквиваленте. И все благодаря лишь монетарным манипуляциям, которые не могут быть стабильными в долгосрочной перспективе», - отметил эксперт.

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Что касается новых рабочих мест, то, по его мнению, у нас этой проблемы не было и нет и без переписи населения. Поскольку проблема не в количестве рабочих мест, а в трудовой бедности. В Украине легко найти работу на 4-5 тысяч гривен, проблема прожить на эти деньги и прокормить семью.

«Считаю, что у правительства должна быть основная задача - не создавать новые рабочие места, а преодолеть трудовую бедность. Это можно сделать путем создания механизмов для увеличения благосостояния украинцев», - сказал Кущ.

Он также считает, что правительство должно работать сейчас над инклюзивностью ВВП, как валовый продукт распределяется между основными социальными группами населения.

«Может ВВП расти как подушевой, и в долларовом эквиваленте, но населения не будет этого замечать, если перераспределение будет происходить в пользу отдельных финансово-промышленных групп и кредиторов. Вот над чем нужно думать украинским властям, а не над тем, как с помощью манипулятивных, чисто механических инструментов, заниматься приписками роста ВВП и численности населения», - подытожил Кущ.

Как бы там ни было, цифра в 37 миллионов говорит о том, что Украина все глубже проваливается в демографическую яму. А это угроза выживания государства как такового. Именно над этим власти следует задуматься.

Нана Черная