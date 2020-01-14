Экс-директора "Спецжилфонда" уличили в злоупотреблении с недвижимостью – НАБУ

Действия экс-директора нанесли общине Киева 5,9 млн грн ущерба.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему директору столичного коммунального предприятия «Спецжилфонд».

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Как сообщается на сайте НАБУ, экс-директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Действия подозреваемого нанесли общине Киева 5,9 млн грн ущерба. Сообщение о подозрении было объявлено 13 января.

По данным следствия, бывший руководитель коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение законодательства продал в 2015 году имущественные права на 20 квартир в новостройке на Печерске по существенно заниженным ценам. В результате община Киева недополучила 5,9 млн грн, что установлено судебно-экономическими экспертизами.

Расследование приведенных фактов детективы осуществляют с марта 2018 года.

Сегодня решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Справка. КП «Спецжилфонд» осуществляет функции заказчика строительства, привлечения в установленном порядке инвестиций для финансирования строительства жилого фонда.