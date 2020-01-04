Социальная политика 2019-2020: субсидии, зарплаты и трудовые отношения по-новому

В Украине стартовала реформа социальной политики. Льготы, субсидии, зарплаты и в целом трудовые отношения заживут по-новому. Что ожидает украинцев в 2020 году?

«Трудовые» новшества

Одно из главных нововведений 2020 года будет «трудовая реформа». Она давно перезрела. Украина по сей день живет согласно Кодексу законов о труде от далекого совкового 1971 года. Понятное дело, в него вносились многочисленные изменения, принималось огромное количество подзаконных актов. Тем не менее, документ катастрофически устарел и не соответствует современным реалиям. В виду этого трудовое законодательство не выполняется большинством работодателей, а действенные механизмы влияния на них практически отсутствуют. Это провоцирует массу претензий со стороны работников и их представителей - профсоюзов, а также потенциальных инвесторов. Кроме того, такие понятия, как фрилансинг, аутстафинг, «удаленка», на чем сейчас акцентируют западные фирмы, для украинского бизнеса оказались «вне закона».

Украинские власти пытались изменить происходящее, для урегулирования проблем был разработан проект Трудового кодекса, который подали в Раду еще в 2014 году. В 2015 году его приняли в первом чтении и отправили на доработку. А завершили ее только в мае 2017 года. После этого документ парламентом не рассматривался, несмотря на неоднократные обращения Минсоцполитики к председателю Верховной Рады и профильному комитету. Законопроект пылился на полках, а осовременивание трудового законодательства все откладывалось и откладывалось. Пришедшая к власти Зе-команда решила к документу не возвращаться и готовит свой вариант «трудовой» реформы. Правда, с ней также произошла проволочка. Так, президент Владимир Зеленский поручил разработать и принять новый Трудовой кодекс до 1 января 2020 года. Но поручение не было выполнено. Хотя подвижки есть. Кабинет министров 27 декабря, под елочку, одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.

Предлагается сохранить привычную для украинцев продолжительность рабочей недели в 40 часов, внедрить гибкий график работы. При этом сохранятся фундаментальные социальные гарантии, которые прописаны в действующем законодательстве.

Гарантируется, что зарплата, как и сейчас, будет не менее минимальной заработной платы, оплачиваемые больничные, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 рабочих дня, сохранение рабочего места на период отпуска в связи с родами и уходом за ребенком, сохранение рабочего места для призванных и мобилизованных на воинскую службу. Законопроект прописывает, что основой трудовых отношений будет трудовой договор, причем его можно будет составить в электронной форме. Предполагается внедрение процедуры выплаты компенсаций, если работодатель хочет моментально уволить работника по своей инициативе и не ждать, чтобы он отработал положенное количество времени.

И главное - основой трудовых отношений в Украине станет контракт. Ориентировочную его форму правительство разработает подзаконными актами, чтобы все сотрудники могли прописать порядок работы, оплаты, отпуск, сезонность и остальные важные «трудовые вещи». То есть, будет введена более гибкая форма реализации трудовых отношений, также заработает аутсорсинг, аутстаффинг. Власти считают, что новый кодекс поможет бороться с бюрократией, потому что предусматривает введение электронной трудовой книжки.

Субсидии по-новому

С 1 октября 2019 года в Украине стартовала монетизация субсидий. То есть, деньги для оплаты жилищно-коммунальных услуг по факту теперь получают украинцы, а не компании - поставщики этих самых услуг. Средства переводятся на специально оформленные счета в банках и автоматически списываются на оплату «коммуналки». После завершения отопительного сезона сэкономленные деньги можно получить наличными.

Кстати, оформить субсидии теперь можно онлайн. На сайте Министерства социальной политики обнародована исчерпывающая инструкция.

Между тем, в 2020 году «коммунальные» новшества не закончатся. К примеру, Кабинет министров повысил процент доли платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20%. Это нововведение вступит в силу с 1 мая 2020 года. В правительстве уверяют, что объем субсидии не будет сокращаться во время отопительного сезона 2019-2020 годов, а механизм расчета субсидий не изменится и будет определяться индивидуально – в зависимости от доходов домохозяйства. А с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Стоит отметить, что Кабинет министров отвел в бюджете на 2020 год на выплату субсидий почти 48 млрд гривен. В правительстве считают, что этой суммы достаточно, даже несмотря на то, что она 7 млрд гривен меньше, чем в 2019 году.

Жесткий контроль льготников

Еще, о чем нужно помнить украинцам, так это о том, что все льготы и субсидии взяты под жесткий контроль - Верховная Рада в 2019 году приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат. Он призван оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

В принципе, льготы и субсидии всегда контролировались, но теперь это будет делаться в рамках закона. Речь идет не о проверках пенсионеров и отзыве субсидий. Предлагается не проверять, а только предоставить Минфину возможность запустить программное обеспечение, которое могло бы определять эти проблемные аспекты в вопросах выплаты госпомощи и сообщать об этом в соответствующие органы. Ранее Министерство финансов проводило верификацию соцвыплат, однако ее практическая реализация так и не состоялась в связи с принятием соответствующего решения суда.

Теперь же закон будет регулировать выплаты, под которые подпадают пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, за исключением академических; другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Это - абсолютно европейская норма.

Законом также урегулированы основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, определены главные этапы верификации: превентивная, текущая и ретроспективная.

Заработает в 2020 году и Государственная социальная служба Украины. Соответствующее решение Кабмином уже принято. Новый госорган будет отвечать за реализацию политики в сфере контроля предоставления соцвыплат. Власти считают, что введение жесткого аудита позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.

Зарплаты и льготы с «отвязкой»

Еще одна очень важная соцреформа ожидает украинцев в 2020 году. Правда, ее старт анонсировали в 2019-ом, но как-то не состоялось. Власть хочет «отвязать» прожиточный минимум от соцвыплат. Соответствующий законопроект Кабинет министров одобрил 11 декабря. Он позволит повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц. Между тем, пока, согласно госбюджету-2020, с 1 января следующего года прожиточный минимум увеличится лишь на 162 гривни – до 2027 гривен. Но данный показатель планируется поднять вдвое.

При презентации главной сметы страны в парламенте, со стороны Кабмина было заявлено, что для достижения этой цели «должны осуществиться решительные шаги». Речь идет об «отвязке» прожиточного минимума. Как утверждает премьер-министр Алексей Гончарук, это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей, в целом «отмена этой архаичной советской нормы позволит, наконец, начать настоящую борьбу с бедностью в Украине».

Чтобы понять, что произойдет, нужно знать основы отечественного соцправа. Прожиточный минимум, согласно законодательной формулировке, - это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. К этому показателю привязаны практически все социальные выплаты и государственные зарплаты. Основные положения формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума установлены законом «О прожиточном минимуме» от 1999 года. Проще говоря, прожиточный минимум - это определение на государственном уровне суммы денег, которая необходима человеку для жизни. В мире этот показатель считается нормой проживания как по стране, так и отдельно по регионам и категориям граждан. Но понятие «прожиточный минимум» нельзя путать с минимальной зарплатой. Последняя устанавливается исключительно для работающих граждан. К сожалению, по сей день в Украине потребительская корзина, на которой основывается прожиточный минимум, содержит только самые дешевые продукты, услуги и товары, без привязки к современным реалиям. В европейских странах все иначе. К примеру, в потребительскую корзину включены интернет и услуги связи, поездка на такси, посещение косметических салонов, алкоголь, отдых, корм для домашних любимцев. Эти критерии в нашей потребительской корзине отсутствуют.

Эти «пробелы» украинского «соцпакета», к слову, были озвучены в вердикте одного из украинских судов, признавшего противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год «без проведения научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг». Также суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрению проекта закона о государственном бюджете на 2019 год «с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий». Речь идет о выводах первой инстанции, еще возможно их апелляционное обжалование правительством. Но пока его нет. Зато есть совсем иные шаги.

Суть новой реформы пояснили в Минсоцполитики. «Инициатива позволит приблизиться к стратегической цели правительства - повышении размера прожиточного минимума до фактического уровня. Сейчас есть разные подходы к определению по существу «фактического прожиточного минимума». И мы будем поэтапно двигаться к тому, чтобы он составлял не менее 30-40% от размера средней заработной платы. То есть, мы ориентируемся на различные категории населения, на 3-4 тысячи гривен. А это - увеличение почти в два раза», - заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По словам главы ведомства, суть реформы заключается в отвязке размера должностных окладов «бюджетников», а также размера штрафов за административные и уголовные правонарушения от прожиточного минимума. Такой механизм позволит создать предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума, оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается. Но главное слово в поддержку реформы – за парламентом. Скорее всего, вопрос будет обсуждаться депутатами сразу после новогодних каникул. Остается надеяться, что действия власти будут последовательны.

Нана Черная