Гниющий «Укроборонпром»: ликвидировать нельзя спасти

В Украине очередной скандал вокруг госмонополиста в сфере оборонки - «Укроборонпрома». Он вызвал широкий резонанс как в обществе, так и экспертной среде. Как оказалось, концерн, от жизнеспособности которого зависит нацбезопасность Украины, особенно сейчас, во время военной агрессии России, выполнить поставленные перед ним задачи не способен. Состояние «Укроборонпрома» «повергло в шок» не кого-нибудь, а самого президента Владимира Зеленского, о чем он заявил во время визита в Харьков.

Зеленский был крайне удивлен тем, что харьковский «Завод имени Малышева», крупнейший производитель бронетехники в нашей стране, за последние десять лет построил для Вооруженных Сил Украинытолько один танк.

«У нас более 10% предприятий «Укроборонпрома» находятся на Харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, были на легендарном заводе Малышева, увидели, что там происходит. Во-первых, я в шоке. Что касается статистики, нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили для ВСУ. А в советское время было 900 танков в год», - сказал президент.

Он также недоумевал от задолженности по зарплатам на оборонных предприятиях, которая, в ряде случаев, достигла четырех лет, а также мизерных окладов сотрудников – на Харьковском авиационном заводе средняя зарплата составляет 3,5 тысячи гривен.

«Как может человек уважать себя и работать на государство? Как он вообще может называть себя человеком в таких условиях? Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали, чтобы предприятия у нас работали», - подчеркнул Зеленский.

Еще больше негативных подробностей озвучил гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус, сопровождающий президента в поездке. По его словам, общие долги предприятий «Укроборонпрома» составляют 10,5 млрд гривен. Из этой суммы долги по зарплате на 43 предприятиях - 450 млн гривен, с учетом налогов - 1,1 млрд гривен, а вместе со спецпенсиями – 1,5 млрд гривен. При этом он отметил, что новое руководство концерна планирует погасить долги по зарплате в течение шести месяцев, можно это сделать и намного быстрее, если власть примет решение не взимать с предприятий «Укроборонпрома» дивиденды в госбюджет (а они составляют 90% от чистой прибыли). Также, по словам Абромавичуса, нужно волевое решение Минфина по списанию других долгов предприятий «Укроборонпрома», которые вряд ли будут погашены в будущем.

Помимо этого, Абромавичус сообщил, что доля компаний «Укроборонпрома» в государственном оборонном заказе постоянно падает. В текущем году сократилась до 30%. Некоторые госзаказы получили те частные компании, которые были связаны с предыдущей властью. Речь идет, в том числе, о предприятиях, связанных с предыдущим президентом Петром Порошенко - корпорации «Богдан» и «Кузне на Рыбальском».

Он сообщил, что сейчас в составе «Укроборонпрома» находятся 137 предприятий, из них 21 - на временно оккупированных территориях. Из 116 предприятий 70 - прибыльные, 46 - убыточные. В конце ноября руководство концерна определится с перечнем предприятий, которые будут переданы в управление Фонду государственного имущества.

«У нас сейчас 137 предприятий, часть из них ничего общего с «Укроборонпромом» не имеет и не должна иметь в будущем. Они, в том числе, мешают развитию здоровых компаний, которые находятся в системе «Укроборонпрома». Мы узнали, что у нового руководителя Фонда госимущества совсем другой подход, чем у предыдущего, они готовы забрать, в том числе, проблемные неактивные предприятия с судебными тяжбами, с долгами. Поэтому следующий набсовет «Укроборонпрома» 26 ноября выяснит и предложит Кабинету министров, какие предприятия передать Фонду госимущества», - сказал Абромавичус.

В ответ Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку срочно созвать заседание правительства с привлечением силовых ведомств, чтобы исправить ситуацию с оборонкой.

«Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, сколько танков. Почему мы для кого-то, для Таиланда, делаем, а для Украины не делаем? Почему у нас есть прекрасные самолеты и прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?» – выразил свое возмущение президент.

Реанимационное состояние

Картинка о состоянии дел украинского оборонпрома вырисовывается жутковатая. А дискуссии о том, что необходимо реформировать систему управления в оборонно-промышленной стратегической отрасли ведутся далеко не первый год. По большому счету, с момента создания «Укроборонпрома» в 2010 году. Но особенно они активизировались в начале 2019-го, после многочисленных коррупционных скандалов. Самый резонансный из них –с окружением первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского. Была открыта масса уголовных производств, сам Гладковский подал в отставку, также было созвано спецзаседание СНБО, на котором приняли решение об аудите «Укроборонпрома». В Верховную Раду даже был подан законопроект о реформе этого госмонополиста. Но начались избирательные кампании и стало не до принятия законов...

Когда же выборы закончились, начался новый виток дискуссий вокруг «Укроборонпрома». Новый глава концерна Айварас Абромавичус (сначала он возглавил набсовет госкорпорации и обещал конкурс на замещение руководителя, но внезапно сам стал гендиректором «Укроборонпрома») сразу же после своего назначения инициировал серию внутренних расследований деятельности предыдущего руководства концерна. Сделано это было после появления информации в СМИ о том, что его предшественник Павел Букин приказал внести изменения в устав предприятия «Укрспецэкспорт», которые существенно ограничивают полномочия «Укроборонпрома» по управлению компаниями-спецэкспортерами. Сейчас делами Букина занимаются антикоррупционные органы. Ими также предъявлены подозрения и многим руководителям предприятий «Укроборонпрома».

Но проблемы остаются. Главные из них, которые и провоцируют упадок оборонно-промышленного комплекса, - размытость ответственности между различными органами власти и отсутствие единого центра принятия решений, устарелые производственная база и технологии, нехватка молодых квалифицированных кадров, недостаточный бюджет на госзакупку вооружения, низкий уровень государственной политики в сфере экспорта вооружения.

Ликвидировать нельзя оставить

Эксперты считают, что для развития украинского оборонно-промышленного комплекса необходимо ликвидировать концерн «Укроборонпром», а вместо него нужно создать центральный орган власти, который будет формировать политику в сфере ОПК.

«Мы считаем, что концерн должен быть на протяжении года ликвидирован.Все его предприятия должны перейти центральному органу власти, который будет формировать политику ОПК. Это может быть министерство или агентство», - отметил эксперт по вопросам реформирования ОПК и системы оборонительных закупок Украинского института будущего Виктор Плахута, добавив, что новый орган должен провести реформы госпредприятий, а потом быть регулятором в данной сфере.

ОПК Украины состоит из государственных и частных компаний. Большинство госкомпаний сосредоточены в концерне «Укроборонпром». К сожалению, многие из них пришли в упадок. По словам Плахуты, их немного оздоровила военная агрессия России. Но в целом «Укроборонпром» имеет структурные проблемы. Главный вопрос – нужен ли этот концерн, поскольку он пытается выполнять функции государственного органа власти, имеет регуляторные функции, и это неправильно.

Эксперт убежден, что для исправления ситуации необходимо разработать и принять новые законы. В первую очередь, закон о гособоронзаказе, который регулировал бы отношения между заказчиками и поставщиками. А также закон об особенностях корпоратизации и приватизации в данной сфере. Нужны и изменения в действующее законодательство. В целом, оборонке необходимы понятные правила игры.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что на сегодня «Укроборонпром» - огромный неповоротливый бюрократический государственный монстр, особенно его надстройка – более сотни разнопрофильных предприятий, на которых работает свыше 60 тысяч человек. Даже чтобы разобраться в специфике этих компаний, нужно иметь отдельный департамент.

«В первую очередь, чтобы оборонкаполноценнозаработала, нужно все вывести «в белую». Необходимо рассекретить контракты, обнародовать договоры, как все происходит и в каких объемах. К примеру, минометы «Молот». На сегодня мы понятия не имеем, откуда взялась сталь для них (та самая, которая хрупкая), стволы разрывает постоянно. Еще необходим аудит отрасли. А после всех проверок, по моему мнению, нужно ликвидировать госмонополию в данной сфере, аннулировать «Укроборонпром» как таковой», - сказал эксперт.

По его мнению, как и ранее, сейчас проблемы «оборонки» рассматриваются в урезанном виде: «Новая власть согласна провести аудит. По словам главы «Укроборонпрома» Абромавичуса, частично также готовы сбросить балласт, то есть, решить судьбу тех предприятий, которые на сегодня существуют только на бумаге. Это – лишь наличие земли, полуразрушенные цеха, нет рабочих, но есть директор и печать. И такое «предприятие» получает дотации из госбюджета. На этом - вся реформа. Но тут нужно учитывать, что пришедший во власть человек сталкивается с тем, что видит – какая шикарная госкормушка «Укроборонпром». Предприятия – суперуниверсальные, любой каприз – от столовых предметов до выпуска танков, и все это под грифом «секретно» и за государственные деньги. Поэтому в этой сфере вопрос реформации должен решаться кардинально. Если есть государственное видение, то нужно убивать в данной отрасли госмонополию. Необходимо создавать и внутренний, и новые внешние рынки вооружения, как это делается в развитых странах. Если победит алчность, то «Укроборонпром» будет сохранен. Его только слегка подчистят, так сказать «реформируют». Но дальше он будет существовать практически в нынешнем виде, только чуть-чуть приукрашенный», - отметил эксперт.

По словам Жданова, сложно комментировать и назначение куратором «Укроборонпрома» Абромавичуса, а также то, сможет ли он справиться с существующими проблемами.

«Он, будучи главой Минэкономики, в принципе ничего не сделал. Он фактически одним из первых «реформаторов» выбыл из обоймы Кабинета Яценюка. При этом неизвестны договоренности между президентом Владимиров Зеленским и Абромавичусом – какие полномочия ему даны, насколько они широки, каковы гарантии того, что завтра его не снимут. Очень тяжело оценивать целесообразность его руководства. Тем не менее, спустя семь месяцев пребывания Зеленского в должности, я не вижу стремления кардинально менять систему госуправления. Он начинает ее консервировать, чтобы она, не дай Бог, не развалилась. Поэтому, думаю, что у Абромавичуса задача косметически причесать «Укроборонпром» и привести его в оживленный вид, в котором он начнет зарабатывать. Вот только в чей карман – трудно сказать», - прокомментировал ситуацию Жданов.

Выходом из тупика, в котором сейчас оказался украинский ОПК, эксперт видит кардинальные меры. Он напоминает, что успешная оборонка возможна там, где государство выступает исключительно регулятором. В развитых странах госдоля в этой сфере находится практически на нуле. Это касается и Израиля, и США, и Великобритании, и Франции. В Германии - на уровне 5% - государство регулирует только производство порохов и взрывчатых веществ, все остальное – частные компании.

Другими словами, задачи государства в этой сфере сводятся лишь к одному – установить четкие правила игры и жестко контролировать их соблюдение. За нарушения наказания серьезные - вплоть до банкротства, то есть ликвидации предприятия. Примеров национализации нет.

Вместе с тем, по словам Жданова, мы не можем на сегодня разделить «Укроборонпром» на коммерческую составляющую и составляющую, которая обеспечивает создание системы национальной безопасности и обороны страны. И только потому, что в Украине поканет понимания, какую армию необходимо иметь, каким технологическим укладом вооруженияобладать, чтобы противостоять стоящим перед страной угрозам и вызовам.

«У нас нет модели армии. Из-за этого и не можем определиться с «Укроборонпромом» - что оставлять из его системы «в живых».С горем пополам мы приняли в 2017 году концепцию национальной безопасности, в 2018 году, даже не знаю зачем, мы ее закрепили законом. Но у нас нет новой военной доктрины. Действующая – от 2015 года. А телега не может идти впереди лошади. Поэтому генштаб должен был давно написать новую доктрину, причем на основании новой концепции. А исходя из доктрины, мы должны были определиться, какая армия нужна. Частью этого и является «Укроборонпром». Соответственно, государство бы определилось, какие предприятия можно продать, а какие нужно придержать, чтобы модернизировать армию и обеспечить обороноспособность страны, а затем уже выставить на приватизацию. Но балласт нужно уже сейчас ликвидировать. Чтобы разобраться в нынешних оборонных проблемах, особенно, когда страна находится в состоянии войны, необходим диалог государства и экспертной, научной среды. Но такого нет. Когда мы предлагали еще в период предвыборной кампании рассмотреть данный вопрос, обрисовать Зеленскому оборонную концепцию, объяснить, что происходит, то мне Разумков (сейчас - спикер парламента) сказал: «Чего вы лезете, мы все знаем, у нас все расписано». И по сегодняшний день не проводится внутренняя оценка происходящего, плюс странные назначения. НАТО сейчас предлагает нам повторить оборонный осмотр. Это - аудит, начиная от финансово-экономического, заканчивая политическими и военными вопросами. Но тогда нужно будет открыть для зарубежных специалистов всю оборонную сферу. Мы это уже проходили в 2006 году. В результате, был практически готов план действий по членству в НАТО. Если бы на то время у президента Ющенко хватило воли, то его можно было бы ввести в действие. И выполнить все предполагающееся для страны, а не для вступления в альянс. Сегодня вопрос не в том, подать или нет заявку на вступление в НАТО. Нужно соответствовать критериям альянса, дотянуться хотя бы до минимального уровня. А потом только стучаться в дверь, которая для нас всегда открыта. Пока конструктива в данном вопросе нет», - подытожил эксперт.

Реформа «Укроборонпрома» обсуждается не первый год. Но дальше разговоров дело не идет. А необходимость кардинальных перемен в оборонно-промышленной сфере достигла пика. Промедление - смерти подобно, особенно с учетом того, что в Украине идет война и агрессия противника – России – не спадает.

Нана Черная