​​​​​​​Переход на "зимнее" время. Когда Украина перестанет крутить стрелки часов

В последнее воскресенье октября Украина в очередной раз перейдет на «зимнее» время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

«В последнее воскресенье октября, в ночь с 26 на 27 октября, в Украине отменяется летнее время. 27 октября в 4 (четыре) часа по киевскому времени стрелки необходимо будет перевести на 1 (один) час назад», - говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соцсети сразу отреагировали комментариями, переполненными счастьем пользователей. Все они сводились к одному - наконец-то, игры с часами закончились. Дело в том, что украинцы восприняли выражение «отменяется летнее время» в прямом смысле. И только перечитав сообщение, становится понятно, что радость преждевременная. Переход на «зимнее» время произойдет «в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины». То есть, «летнее время» отменяется сезонно. В последнее воскресенье марта, согласно постановлению, стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед. В последнее воскресенье октября – обратно назад. Хотя есть надежда, что, благодаря евроинтеграции, этот раздражитель всех без исключения жителей нашей страны уйдет в прошлое.

Европейские «часовые» решения

Дело в том, что Европарламент в марте прошлого года принял решение отменить с 2021 года ежегодный переход на «летнее» и «зимнее» время. Страны-члены ЕС должны сообщить Еврокомиссии до апреля 2020 года, какое время они выбирают на своей территории.

Это постановление Европарламента стало результатом долгой дискуссии по данному вопросу, точку в которой поставил общеевропейский опрос. В нем приняли участие 4,6 миллиона человек, из которых 80% высказались за отмену перевода стрелок часов.

Аргументы были следующими: при новых технологиях экономия электроэнергии при переводе стрелок часов практически сведена к нулю, «игра» со временем негативно сказывается на работе транспорта, несет угрозу сбоя многих систем, а также работы логистической сферы. И главное – согласно исследованию медиков, переход на «летнее» и «зимнее» время отрицательно сказывается на здоровье человека.

Европарламент внял аргументам населения и решился на отмену «часовой» практики. Правда, не обошлось без нюансов. Такие действия Европарламента раскритиковало Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Там посчитали, что это может привести к «существенным рискам для сетевых экономических процессов». Тем не менее, решение принято и будет внедрено в жизнь уже в скором времени.

Стоит отметить, что на сегодня на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах — опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе, в Финляндии и странах Балтии, — восточноевропейское время (на два часа «быстрее» гринвичского).

Украинские «часовые» реалии

Так как Украина считает своим приоритетом европейскую интеграцию, логично надеяться, что в скором будущем и наша страна откажется от перевода стрелок часов. Поэтому после решения Европарламента УНИАН обратился в Министерство экономики (так ведомство в 2018 году называлось в составе правительства Владимира Гройсмана) с вопросом – произойдет ли подобное в Украине и когда?

Ответ был следующим: «Украиной взят курс на евроинтеграцию, что предусматривает имплементацию европейского законодательства. Существующий на территории Украины «Порядок исчисления времени» является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени, способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, отвечает географическому положению. Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на «летнее» время, Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины относительно возможности внесения соответствующих изменений в Порядок».

На вопрос УНИАН, имеет ли экономический эффект перевод стрелок часов, в ведомстве сообщили: «Экономическое обоснование ежегодного перехода на «летнее» время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на «летнее» время в Минэкономразвития отсутствуют».

Редакция агентства решила также выяснить, как к этому вопросу относится новая власть. Сначала попытались «достучаться» до заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки – отправили сообщение в Facebook, которым он активно пользуется и где первым выставил сообщение о переходе на «зимнее» время. Ответа не последовало. На звонок чиновник также не ответил. В принципе, в этом нет ничего страшного, учитывая, что на повестке дня масса неотложных и более важных дел, чем перевод стрелок часов. Тем не менее, этот вопрос волнует многих украинцев, поэтому в нем хотелось бы большей ясности.

«Я не большой специалист по «времени». Экономию энергии за счет перевода стрелок часов особо глубоко не анализировал», - сообщил УНИАН глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Пояснил ситуацию глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук: «Перевод стрелок часов стартовал в начале прошлого столетия, он давал существенную экономию в общем балансе. В структуре потребления пики - утром и вечером – долгое время оставались, но сейчас они намного меньше по объему. Таким образом, на сегодня экономия от перевода стрелок часов значительно менее влиятельна – в разы. Поэтому в начале нулевых стали высказываться мнения о необходимости отказаться от «зимнего» и «летнего» времени. В первую очередь, акцентируется влияние на здоровье людей. Думаю, целесообразно отказаться от этого действа».

Единственный вопрос – когда это стоит делать Украине. По мнению Кушнирука, отходить от этого принципа нужно одновременно с Евросоюзом. «Ведь речь идет о механизме различных логистических, транспортных систем. Если мы не будем переводить часы, а Европа будет, то у нас каждые полгода станут возникать проблемы с балансированием транспортных сообщений со странами ЕС, а именно они являются основными торговыми партнерами Украины. Еще один фактор – вся система на сегодня - гаджеты, приборы и т.д. – автоматически переводится на «летнее» или «зимнее» время. То есть, отказ нужно подготовить в автоматическом режиме. А с учетом того, что все перечисленное – западная техника, то сколько это будет стоить для нас? Таким образом, решать эту проблему нельзя экспромтом. Все должно происходить совместно с Европой. Все должно быть синхронизировано, в том числе и программное обеспечение для всего европейского региона, в который входит Украина. Если ЕС готовится это сделать в 2021 году, то нам особо подготавливаться и не нужно. Мы просто вынуждены дождаться момента, когда все будет решено в Евросоюзе. Еще нужно будет подписать связанные с часовыми поясами логистические соглашения на межправительственном уровне», - отметил эксперт.

Что касается экономических расчетов относительно возможного отказа от перевода стрелок часов, а Европа качественно к этому подошла - провела массу научных исследований, то, по словам Кушнирука, Украине переживать за это не нужно.

«С учетом «профессионализма» наших научных и ведомственных институтов, мы не получим конкретных цифр. Нам только красиво их преподнесут. Потом еще придется разбираться, откуда они взяты. Поэтому не стоит на этом зацикливаться. Все сводится к тому, что мир хочет отказаться от практики перевода часов. И мы должны идти в ногу с ним. Не нужно тратить время и средства, усилия для подсчета рациональности перевода стрелок часов», - подытожил эксперт.

«Часовая» история

Разобраться в «часовом» вопросе намного проще, если знать его историю. Главная идея перевода стрелок - совместить административное и солнечное время, то есть, сэкономить электроэнергию. Первопроходцами в этом вопросе были США, но в 18 веке им этот механизм внедрить не удалось, разрозненные штаты не собирались жить по общим правилам. В Европе часами занялись во время Первой мировой войны, «родоначальники» - Великобритания и Германия. Таким образом они экономили топливо на освещение.

Сейчас 82 страны мира используют «летнее» время (в 9 странах оно применяется не во всех регионах), а 159 - нет. Переходят на «летнее» время все страны Европы (кроме Исландии и России, которая в 2011 году перешла на постоянное «летнее» время, а в 2014-ом - на постоянное «зимнее»), Армения, Азербайджан, Турция, Иран, Израиль, США (кроме 1 штата), Канада (кроме 1 провинции). Семь республик бывшего СССР, Япония, Китай, Индия и Ирак отказались от «игры в стрелки». Большинство стран Африки, Аравийского полуострова, юго-восточной Азии и Венесуэла не практиковали переход на «летнее» время никогда.

СССР впервые перешел на «летнее» время в 1917 году. В 1930 году перевод часов был отменен, зато было введено «декретное» время - стрелки часов перевели на час вперед относительно поясного времени. В 1981 году Союз вновь перешел на «летнее» время, причем «декретное» не отменялось. Таким образом, до сих пор страны бывшего СССР, в которых практикуется перевод стрелок, на два часа «опережают» поясное время! Только одна очень серьезная организация СССР никогда не баловала с часами - Центр управления космическими полетами. Он до сих пор работает по «зимнему» часовому стандарту.

В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году, вместе с остальными республиками СССР. После обретения независимости порядок исчисления времени на территории нашей страны был определен постановлением Кабинета министров в 1996 году: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на час вперед и в последнее воскресенье октября - в 4:00 на час назад.

Периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. Дело в том, что 95% территории Украины находится во втором часовом поясе. Только Луганская, частично Донецкая и Харьковская области расположены в третьем, а большая часть Закарпатской области - в первом часовом поясе, где местное время отличается от поясного на 50 минут. То есть, природный полдень для большинства территории Украины соответствует 12 часам дня, когда солнце должно быть прямо над головой. Мы привыкли жить по этому времени, ложиться спать и вставать. Зимой мы как раз живем согласно своему географическому времени, а летом – переходим на режим одного часа вперед.

В 1996 году Государственная комиссия единого времени и эталонных частот во главе с академиком Ярославом Яцкивым разработала переход страны на региональный график работы. Смысл в следующем: поскольку Ужгород и Донецк – «окраины» часового пояса, и между ними разница примерно 50 минут, предлагалось сместить начало работы в Донецке на 8.30, а в Ужгороде – на 9.30. Президент - в то время Леонид Кучма - согласился с идей, был выдан соответствующий указ, но в последний момент ничего не вышло. Аргумент был следующий - «люди и так работают много, а им придется вставать еще раньше». Поэтому, буквально за два дня до начала действия указа, он был приостановлен. В Украине продолжился переход на «летнее» и «зимнее» время.

Потом были попытки отменить перевод стрелок часов в 2010 году, но у парламента до этого не дошли руки. Следующий шаг был сделан в 2011 году: вопрос был поднят из-за того, что, на тот момент «старший товарищ», а на сегодня – враг и агрессор – Россия перешла жить на «летнее время». Правящие тогда в Украине «регионалы» постарались в этом соответствовать Москве и разработали соответствующий законопроект. В октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла этот закон, но натолкнулась на шквал критики со стороны экспертов и представителей Западного региона, для которых такое решение было критическим. В случае установления «летнего» времени в зимний период, светлое время суток наступало бы зимой после 9 часов утра. Ученые, в том числе специалисты Украинского гидрометеорологического центра, направили власти открытое письмо, в котором заявили, что, учитывая географическое расположение Украины, считают «естественным и оправданным с точки зрения здоровья граждан и экономических интересов государства, второй часовой пояс, который наиболее точно отвечает астрономическому времени…

Подавляющее большинство специалистов склоняются к тому, чтобы отказаться от практики часовых изменений. Это необходимо сделать путем перехода именно на «зимнее» время, отменив «летнее»». Но парламентарии поступили проще - через несколько месяцев упразднили принятый закон, и больше этой темой не занимались.

Теперь посмотрим, как поступит с переводом стрелок часов новая власть.

Нана Черная