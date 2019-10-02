«Слишком либеральный». Чего ожидать от нового Трудового кодекса

Команда новой власти запустила на полную мощь разработку Трудового кодекса Украины. Толчком к этому стало поручение президента Владимира Зеленского выписать и принять документ до 1 января 2020 года. Спешка вполне оправдана. Перейти на новые трудовые отношения - обязательство нашей страны в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Поскольку это условие не до сих пор выполнено, это вызывает раздражение наших европейских партнеров.

Кроме того, «трудовая реформа» - давно назрела, даже перезрела. Украина продолжает жить по Кодексу законов о труде от 1971 года. Конечно, в него вносились многочисленные изменения, принималось огромное количество подзаконных актов. Тем не менее, документ катастрофически устарел и не соответствует современным реалиям, в связи с чем не выполняется большинством работодателей, а действенные механизмы влияния на них практически отсутствуют. Это провоцирует массу претензий со стороны работников и их представителей - профсоюзов, а также потенциальных инвесторов. Кроме того, такие понятия, как фрилансинг, аутстафинг, «удаленка», на чем сейчас акцентируют западные фирмы, для украинского бизнеса и вовсе оказались «вне закона».

Для урегулирования проблем был разработан проект Трудового кодекса, который подали в Раду еще в 2014 году. В 2015 году его приняли в первом чтении и отправили на доработку. А завершили ее только в мае 2017 года. После этого документ парламентом не рассматривался, несмотря на неоднократные обращения Минсоцполитики к председателю Верховной Рады и профильному комитету.

Законопроект пылился на полках, а осовременивание трудового законодательства все откладывалось и откладывалось. Зе-команда решила к документу не возвращаться и готовит свой вариант «трудовой» реформы.

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«Мы уже заблокировали сегодня такой триумфальный поход Трудового кодекса, который был принят в первом чтении Радой предыдущего созыва, для того, чтобы разблокировать на этой сессии внесение своего Трудового кодекса. Я думаю, что в течение полутора-двух месяцев увидите Трудовой кодекс, который будет очень либеральным, может too much (слишком) либеральным для работодателя. Мы будем стараться создать для бизнеса очень простые и дешевые условия открытия и закрытия рабочего места для того, чтобы создавали таких рабочих мест побольше в Украине. Хотим, чтобы вы миллион таких рабочих мест создали в течение пяти лет», - заявила председатель Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее словам, «это означает, что мы будем немного дискриминировать наемного работника и за это бизнес должен включиться в пенсионную реформу второго уровня - получив удешевление на открытии-закрытии рабочих мест, немного уступить, и 1-2% направлять на создание собственных накоплений для граждан».

Она также отметила, что в новом Трудовом кодексе будут пересмотрены льготы для воинов АТО, женщин и людей с инвалидностью, создающие дискриминационные условия, а также могут появиться положения о свободном посещении офиса и работе на дому. Ведь в мире меняется рынок труда, длительность рабочей недели, и эти тенденции приходят в Украину.

«Нужно пересмотреть кучу вещей, которые кажутся льготными, но на самом деле создают дискриминационные условия… Существуют европейские тенденции, они состоят в том, что рабочие места создаются более гибко - есть работа на дому, создание рабочих мест дома, люди работают в любое время, когда им удобно. Создание гибких рабочих мест - это требование нашего времени», – сказала Третьякова.

Планируется также рассчитать размер «нормальной» материальной компенсации в случае увольнения сотрудника, а также выписать нормы в отношении массового увольнения и дальнейшего трудоустройства сотрудников. Рассматриваются и изменения размера отпуска, правила оплаты больничных и многое другое.

То есть, реформа трудовых отношений будет кардинальной. Важно, чтобы новшества защищали права сотрудников, но при этом и облегчали жизнь бизнесу.

Время требует перемен

Руководитель экспертно-аналитического центра рекрутинговой компании HeadHunter Юлия Дрожжина считает принятие нового Трудового кодекса необходимостью номер один. Ведь главная проблема действующего Кодекса законов о труде от 1971 года в его устарелости и несоответствии современным условиям, отсутствии действенных механизмов контроля выполнения уже установленных норм (причем, по ее словам, необходимо пересмотреть штрафные санкции за их несоблюдение), непрозрачности механизмов защиты социально-экономических прав и интересов работников.

Эксперт поддерживает узаконивание современных форм занятости - фриланса и сезонных работ, что полностью отвечает требованиям времени. Но и указывает на важность официального трудоустройства.

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«Такие формы занятости, как фриланс, проектная и сезонна работы, все больше интересуют соискателей. Цифры красноречивы: спрос на подобную работу со стороны кандидатов за 7-8 лет вырос более, чем в 10 раз. Сейчас, несмотря на распространенность этой формы занятости, такие сотрудники фактически ничем не защищены, могут полагаться только на добросовестность работодателя. Вместе с тем, предполагается императивность письменного трудового договора (тогда как сейчас возможна и устная его форма), что также должно служить лучшей защищенности прав наемных работников. Но, параллельно с этим, нужно проводить широкую просветительскую работу среди соискателей о важности официального трудоустройства. Опросы свидетельствуют, что респонденты, особенно из числа достаточно молодых специалистов, не считают наличие такого условия значимым», - отметила эксперт.

Собственно, согласно исследованию hh.ua/grc «Рейтинг работодателей Украины 2018», о ​​значимости официального трудоустройства заявили: 4% респондентов из числа тех, кто декларирует опыт работы до 1 года, 7% респондентов с опытом работы от 3 до 5 лет, 16% респондентов с опытом работы более 10 лет.

Оценка Дрожжиной вероятного увеличения оплачиваемого отпуска с 24 до 28 дней не однозначна: «С одной стороны, увеличение отпуска - достаточно распространенная мировая практика, и эксперты практически в один голос говорят, что не отдохнувший сотрудник - неэффективный сотрудник. Но стоит учитывать и тот факт, что, согласно опросам hh.ua/grc, более трети респондентов фактически отдыхают менее 24 дней: 33% декларируют отпуск от 8 до 14 дней, 8% - 7 дней и меньше. Особенно в условиях, когда привязка заработка к выполнению определенной работы приобретает все большую популярность, многие делают выбор в пользу заработка, а не отдыха. Но, учитывая мировые тенденции, темп изменений, особенности ценностей молодых поколений, увеличение времени для отдыха - позитивная практика, которая в долгосрочной перспективе должна принести пользу работодателям».

Анонсируемые инклюзивные нормы тоже вызвали у эксперта много вопросов. «Если мы обратимся к уже действующей норме о трудоустройстве людей с инвалидностью (1 человек в компаниях со штатом от 8 до 25 человек и 4% в компаниях со штатом более 25 человек), то увидим, что фактически она не работает. Это касается и трудоустройства женщин – юридически им не имеют права отказать в приеме на работу, ссылаясь на беременность или наличие ребенка, но фактически такие прецеденты имеют место быть. Поэтому, говоря об инклюзивности трудового законодательства, первоочередной видится необходимость создания механизмов контроля законодательных норм и восстановления соискателей в правах. Установление социального тренда на трудоустройство независимо от внешности, гендера, состояния здоровья и прочего – процесс трудоемкий и продолжительный», - подчеркнула Дрожжина.

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что на сегодня действующий в Украине «брежневский» КЗоТ несостоятелен, и главное – он мешает легализации зарплат. Бизнес боится «белых» отношений с сотрудниками.

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«На то время все предприятия были государственными и сотрудник был защищен сверх норм. По большому счету, работник с белой зарплатой может выкручивать руки предприятию, работодателю. КЗоТ это позволяет делать. То есть, КЗоТ – целиком на стороне сотрудника. Но это было реальностью тех лет. Сейчас работодатели просто боятся брать сотрудников «в белую». К примеру, процедура испытательного срока. На сегодня, любой человек может обжаловать свое увольнение, если он даже не прошел «экзамен». Есть проблемы и с сокращением штата - необходимо обязательное уведомление за два месяца и прочее. У сотрудника, на данный момент, огромный объем прав. Но реалии бизнеса сейчас совсем иные. И поэтому в теневых зарплатах есть вина и КЗоТа».

Томашевская напоминает, что в парламенте обещают внедрить фантастически либеральный Трудовой кодекс, после чего «работодатели будут плакать от счастья», поскольку он будет на их стороне. И эксперт не уверена, правильно это, или нет. «Но те, кто столкнулся с сегодняшними правилами на трудовом рынке, прекрасно знают, что так, как сейчас, работать нельзя. Нормы труда - нереальные, а сейчас в мире новые правила, в том числе и плавающий график работы, и удаленка. Новый Трудовой кодекс должен отвечать реальности. Должны быть упразднены искусственные надстройки над трудовыми отношениями работодателя и сотрудника. Необходимо введение иной характеристика самого трудоустройства как в штат, так и по договорам, что конкретно должно называться контрактом», - подчеркнула Томашевская.

По ее мнению, многие вопросы, в том числе относительно людей с особыми потребностями, мам с маленькими детьми на руках, которых неохотно берут в штат, может решить введение гибкого графика работы.

Томашевская убеждена, что данная реформа - непопулярная мера. Она напоминает, что прошлый созыв Верховной Рады так и не решился принять Трудовой кодекс, боясь испортить свой имидж перед выборами. Новая же власть взяла на себя эту ношу - провести цивилизованные трудовые изменения в Украине. Но иначе и быть не может, так действовать их заставляет современная конъюнктура. Оставить старые правила означает остаться в «совковом» измерении.

В Минсоцполитики не раз предупреждали, что принятие нового Трудового кодекса не означает, что сразу же все перестроится. Нужно время, как минимум, полгода. Особенно тяжело будет освоить реформу в короткий срок крупным предприятиям, с тысячными штатами сотрудников. Намного быстрее перекроят трудовые отношения средний и мелкий бизнес. В любом случае, если поручение президента будет выполнено, то в 2020 году наша страна станет на новые «трудовые» рельсы.

Нана Черная