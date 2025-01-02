Министерство финансов обновило данные по зарплате в госорганах.

Зарплаты чиновников в Украине в период с января по ноябрь 2024 года включительно выросла на 61%. В последний месяц осени средняя зарплата в центральных государственных органах составила 62 тысячи гривень.

По данным Министерства финансов, в начале года она составляла 38,6 тысячи гривень. Таким образом, зарплата чиновников в 3,4 раза превышает средний уровень в стране.

Отмечается, что лидерами по уровню зарплат стал Антимонопольный комитет, где в среднем работники получают 118,7 тысячи гривень. Всего в комитете работает 268 человек. При этом самая высокая зарплата у руководства - 215 тысяч гривень.

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В Министерстве юстиции работают 997 человек, а средняя зарплата - 100,5 тысячи гривень.

При этом в Центральной избирательной комиссии зарплата составляет 97,2 тысячи гривен, а работают 248 человек. Самая высокая зарплата у руководства - 18 человек получают в среднем 310,3 тысячи гривень.

В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата составляет 65,5 тысячи гривень, а численность работников – 672 человек. Стоит отметить, что руководство получает 132,9 тысячи гривень.

Зарплаты в Украине - последние новости

Средняя зарплата штатных работников в Украине за январь-сентябрь 2024 года выросла на 22,2% - до 20 592 гривень. Самые высокие зарплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций - 50 752 гривень.

На втором месте по размеру средней заработной платы - работники авиационного транспорта - 40 443 гривень, а третью строчку занимают представители финансовой и страховой деятельности, у которых средняя зарплата выросла до 40 194 гривень.

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