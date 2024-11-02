По словам нардепа, возможное снижение связано с законопроектом о повышении налогов.

Народный депутат Украины и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко отметила, что зарплаты украинцев могут снизиться со следующего года. Об этом она рассказала в эфире КИЕВ24.

По словам нардепа, возможное снижение связано с законопроектом о повышении налогов.

"По сути зарплаты у большинства наоборот снизятся, если будет подписан законопроект о повышении налогов. Мы помним, что им предусматривается повышение военного сбора до 5%, а это на 3,5% больше придется из своих заработных плат отдавать в государственный бюджет. Соответственно, все наемные работники, государственные служащие, которые работают официально и получают официальную зарплату в случае его подписания пострадают", - сказала она.

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Васильченко напомнила, что законопроект уже более 15 дней подписан председателем ВР Русланом Стефанчуком и передан в Офис президента.

"Президент должен его подписать. Я не поддерживала этот законопроект и считаю его несправедливым, но тем не менее он, к сожалению, был поддержан большинством в сессионном зале. Поэтому, если говорим о заработных платах, наоборот ожидается их уменьшение", - добавила нардеп.

Новости экономики

Более 40% украинцев считают себя средним классом, но их доходы не соответствуют этому уровню. При этом среди тех, кто действительно является средним классом по доходу на сегодня во время войны составляет менее 7%. Об этом сообщил народный депутат Андрей Николаенко. Он отметил, что по уровню доходов в Украине сейчас 92% бедного класса.

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