На рост средних зарплат комплексно повлияло сразу несколько факторов.

По данным Государственной службы статистики, по сравнению с прошлым кварталом зарплата выросла на 22,1% и составила 20 964 гривен, при этом в первом квартале динамика была похожей (+22,5%).

Однако, как говорится в статье УНИАН, на рост зарплат влияют не всегда положительные факторы, а показатель реальной средней зарплаты на самом деле значительно меньше, чем показывает Госстат.

"На рост средних зарплат комплексно повлияло сразу несколько факторов. Это снижение курса национальной валюты, конкуренция за квалифицированных рабочих на рынке труда, активное развитие оборонно-промышленного комплекса, который стимулирует развитие смежных отраслей и помогает восстанавливать экономику, а также и дополнительные доплаты военным, введенные во втором квартале этого года", - рассказал в комментарии УНИАН президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

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Кроме этого, как пояснил эксперт Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, Госстат дает заработную плату уже после уплаты ЕСВ (единого социального взноса), но без вычета НДФЛ (налога на доходы физических лиц).

"Поэтому нужно вычесть 18% НДФЛ, минус 1,5% военного сбора, и будет чистая заработная плата. Это стандартная практика во всех странах Европы - они указывают зарплату так же, до уплаты НДФЛ", - сказал эксперт.

Таким образом, реальная средняя зарплата сразу уменьшается с 20 964 грн до 16 876 грн. Также, после принятия соответствующего закона в ближайшее время, военный сбор должен вырасти с 1,5% до 5%. Это означает, что в будущем будет сложно сохранить динамику роста зарплаты на 20% и более.

Зарплаты в Украине - последние новости

В проекте госбюджета на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной заработной платы и соцвыплат. В документе предлагают установить с 1 января 2025 года минимальную заработную плату на уровне 8 тысяч гривен.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. При этом сегодня для того, чтобы поддерживать военных, в Украине должно быть не менее 10 миллион рабочих мест.

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