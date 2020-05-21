Разумков подписал закон о банках — очередь за Зеленским

Закон передан на подпись президенту.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о банковском регулировании.

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Согласно сообщению на сайте ВР, Разумков сегодня подписал и передал на подпись президенту закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (№ 2571-д).

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). Некоторые депутаты и эксперты называли законопроект неконституционным и противоречащим многим действующим законам.

В законопроект ко второму чтению было подано 16 тысяч 586 поправок.

30 апреля Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 закона "О Регламенте Верховной Рады", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

13 мая Верховная Рада приняла закон о банковском регулировании.

Закон предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить либо приостановить по решению суда.

Документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

19 мая Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене результатов голосования за этот закон.