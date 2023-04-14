В частности, если в самом начале года биткоин стоил $16,5 тыс., то сегодня он укрепился до $30 тыс.

В последние недели графики основных криптовалют окрашены в позитивный для инвесторов "зеленый" цвет. Только за сутки главные криптовалюты мира, Ethereum и Bitcoin, прибавили 3-11%, а рост за неделю еще более внушительный – 10–15%.

Как сообщает CoinMarketCap, утром 14 апреля цена биткоина впервые с начала лета 2022 года достигла отметки в $30,97 тыс. За прошлый месяц BTC прибавил почти треть от своей стоимости. а с начала этого года – более чем на 80%.

Вместе с биткоином дорожают и другие криптоактивы. Например, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum даже опередила самую дорогую криптовалюту по темпам роста. За последние 24 часа "эфир" вырос в цене на 10,9%, до $2,12 тыс., обновив максимум с 16 мая 2022 года.

Видео дня

Остальные ведущие криптовалюты из Топ-10 тоже в плюсе, а наибольший недельный рост демонстрирует Solana – почти 20%. Впрочем, она же была и в лидерах падения прошлых недель.

Падение биткоина в 2022: что ждет криптовалюту в 2023

2022 ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов. В то же время криптоэксперты называют 2023 год "годом восстановления" для биткоина. В частности, если 1 января биткоин стоил $16,5 тыс., то сегодня он укрепился до $30 тыс.

Эксперты говорят, что Bitcoin может и дальше дорожать, потому что за последние месяцы "монета" выросла на 70%, передает CNBC. Некоторые не исключают, что до конца года актив достигнет новой планки в $100 тыс.

Отметим, что на сегодня Bitcoin с рыночной капитализацией 597 млрд долларов входит в топ-10 самых дорогих активов планеты. Первое место в этом рейтинге занимает золото с капитализацией 13,5 трлн долларов. На втором месте оказалась компания Apple, третьем – Microsoft.

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