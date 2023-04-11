Такой рост курса криптовалюты зафиксирован первые с 10 июня 2022 года.

Курс биткоина поднялся выше $30 000. За день криптовалюта подорожала примерно на 7%, за неделю — на 9%.

Как сообщает CoinMarketCap, такой рост курса криптовалюты зафиксирован первые с 10 июня 2022 года.

На пике курс биткоина составлял $30 397. Курс другой популярной криптовалюты — Ethereum — вырос на 4%, до $1900.

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По состоянию на 10:02 по Киеву биткоин стоил $30 080.

По мнению аналитиков, катализатором для роста биткоина может стать публикация индекса потребительских цен в США за март. Данные по инфляции будут обнародованы 12 апреля.

С начала года биткоин подорожал более чем на 80%. Несмотря на рост, курс биткоина все еще примерно вдвое ниже своего исторического максимума — в ноябре 2021 года он стоил больше $69 000.

Курс биткоина

2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов. В то же время многие криптоэксперты называют 2023 год "годом восстановления" для биткоина. В марте 2023 года биткоин уже подорожал на 23%.

30 марта 2023 года курс биткоина превысил отметку в $29 тысяч за монету. Это является максимумом в котировках с июня 2022 года.

В верхней точке стоимость достигла $29,1 тысяч за монету, прибавив за день 3,8 процента.

Крупнейшая в мире криптовалюта поднимается в цене после резкого падения в начале месяца. Тогда биткоин впервые с середины января опустился до уровня менее 20 тыс. долларов.

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