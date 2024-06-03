Влияние разъяренной России будет разворачиваться в течение десятилетий, затрагивая все уголки земли и сея хаос в мировой экономике.

Захват Украины чрезвычайно обогатил бы Россию. Такое мнение высказала экономический обозреватель Лилиан Бивингс, пишет The Telegraph.

По ее словам, захват Украины чрезвычайно обогатил бы Россию, ведь "этот новый, более богатый и мощный Кремль будет хорошо оснащен для будущей агрессии и экономического шантажа Запада".

"Газовый шантаж России после полномасштабного вторжения является хорошим показателем того, что будет, если Путин добьется своего. Ударные волны полного контроля над Украиной Россией ощущались бы не просто сразу. Они будут развиваться в течение лет и десятилетий, касаясь всех уголков земли и сея хаос в мировой экономике", - отмечает автор. Видео дня

Кроме того, по ее мнению, в случае победы над Украиной Россия взяла бы под полный контроль черноморские порты страны, через которые экспортируется зерно, которое может прокормить 400 миллионов человек.

"Все зерно, собранное украинскими фермерами и предназначенное для отправки из этих портов, теперь принадлежало бы России. Кремль мог забрать его себе или отправить союзникам. Украденное зерно с оккупированных территорий она уже отправила своим друзьям по всему миру", - говорится в материале.

По предположениям аналитика, другим следствием вероятного захвата Украины является то, что Россия получит полный доступ к военно-промышленному комплексу, который Киев строил в течение последних двух лет.

"Все это принадлежало бы России - которая, с тех пор как захватила Украину, стоит буквально у ворот ЕС. Россия и ее друзья могут продать оружие и его части нечестным лицам по всему миру. И если они захотят использовать это против НАТО, они также имеют такой вариант", - рассуждает Бивингс.

По ее словам, отказ от Украины означал бы сделать России "подарок эпических масштабов": обезлюдевший сельскохозяйственный бастион, наполненный одними из самых желанных ресурсов в мире, а задержка помощи, "каждый километр, добытый Россией на поле боя во время ее продвижения на запад, приближает Кремль к этой наивысшей награде".

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты давят не только на Харьковском направлении. Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По словам военного, сил у оккупантов достаточно не только для диверсионных действий.

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