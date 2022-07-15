С июля прожиточный минимум в Украине вырос до 2 тысяч 508 гривень.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине повышается размер прожиточного минимума. Средний размер повышения составит 100 грн, однако цены растут очень быстро.

Что можно купить на 2 тысячи 508 гривень и реально ли выжить на такие деньги, выясняли журналисты ТСН.

Цены в магазинах меняются чуть ли не каждую неделю. Люди все это замечают и понимают, в чем причина. Да, овощи нынче везут не из Херсона, а из Турции. Кроме этого, враг уничтожает огнем не только зернохранилища, но и целые поля нашего будущего урожая пшеницы.

На 2,5 тысячи гривень журналисты попытались собрать базовую корзину с продуктами. Удалось купить сезонные овощи и фрукты, сахар, макароны, молоко, яйца, хлеб, подсолнечное масло. Кроме этого, к продуктовой корзине удалось добавить колбасу, сосиски, курицу и свинину, творог, чай, печенье, зубную пасту и стиральный порошок.

Конечно, на 2,5 тысячи гривень можно купить немало продуктов, однако их не хватит на целый месяц.

За эти деньги государство предлагает не только накормить своего гражданина. Этой суммы должно хватить еще и на одежду, продукты гигиены, и лекарства. Из этих самых денег еще нужно оплатить коммуналку. Предполагается также, что прожиточного минимума должно хватить даже на поход в театр.

В Министерстве экономики уверены, что самый тяжелый период страна уже пережила. Поэтому если Украине удастся сохранить хотя бы какую-то стабильность, то еще большего роста цен не будет.

"Основной шок для экономики, инфляционное давление, валютный давление - это все произошло в марте-апреле, сейчас производство, импорт-экспорт более-менее сбалансированы", - рассказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Шмигаль рассказал, что будет с субсидиями на коммуналку для украинцев.

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