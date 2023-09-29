Те, кто нуждается в субсидии и не получал раньше, могут подать заявку.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году все субсидии украинцам переназначат автоматически. Это произойдет благодаря цифровизации.

Глава правительства также проинформировал, что сейчас планируется увеличение бюджета на выплату субсидий.

"Те, кто нуждается в субсидии и не получал раньше, могут подать заявку онлайн - через "Дию" или сайт Пенсионного фонда", - добавил Шмыгаль.

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По его словам, несмотря на полномасштабное вторжение оккупационных войск РФ в Украину не задерживались выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий. Кроме того, за это время уже дважды происходили индексации пенсионных выплат. Следующая по плану должна пройти в марте 2024 года.

Субсидии во время войны

В апреле 2023 года в Украине упростили процедуру оформления жилищной субсидии. Получателю соцвыплат теперь не нужно тратить время на поиск информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а потом длительное время ждать решения.

В Кабмине подчеркнули, что в следующем году украинцам будут выплачивать жилищные субсидии в полном объеме. Прошлой зимой украинцы в среднем получали до 1600 гривень помощи в месяц на жилищную субсидию. Этой осенью размер пособия может вырасти из-за повышения тарифов на электроэнергию.

По мнению экспертов, в Украине вырастет количество отказов в получении субсидии несмотря на рост тарифов.

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