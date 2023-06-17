С решением относительно назначения субсидии можно будет ознакомиться в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд Украины реализовал возможность просмотра сообщений о результатах принятых решений о назначении / неназначении / отказе в назначении жилищных субсидий.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, с решением относительно назначения субсидии можно будет ознакомиться в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы ознакомиться с информацией о назначенной жилищной субсидии, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. После чего нужно авторизироваться с помощью электронной подписи (КЭП) или "Дии" и войти в личный кабинет.

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В меню слева нужно будет выбрать рубрику "Мои сообщения", где можно будет ознакомиться с принятым решением о предоставлении жилищной субсидии.

Субсидии во время войны

На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 грн.

10 июня 2023 года появилась информация о том, что в Украине планируют упростить механизм получения субсидий. Собщлось о том, что Министерство социальной политики разрабатывает упрощенный механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

15 июня 2023 года Кабинет министров принял постановление, которое дает возможность в рамках экспериментального проекта максимально упростить процедуру обращения граждан за жилищной субсидией и обеспечить быстрое принятие решения о ее предоставлении.

Как отмечает Министерство социальной политики, упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации на назначение жилищно-коммунальных субсидий.

Уполномоченному члену семьи нужно будет только подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее - органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

При этом, физически посещать органы Пенсионного фонда для подачи упрощенного заявления не нужно. В электронной форме упрощенное обращение можно будет подать в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале "Дия".

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