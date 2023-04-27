Граждане уже подали через "Дію" 360 тыс. заявок по восстановлению жилья, отметила депутат.

В рамках программы "єВідновлення", тестирование которой начнется с 10 мая, владельцы поврежденного в результате войны жилья смогут получить компенсацию до 500 тыс. грн на ремонт.

Об этом во время информационного телемарафона сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Правительство в рамках большой программы по компенсации 21 апреля приняло постановление, которое называется "єВідновлення". Это будет публичная услуга, и она будет касаться части граждан. Это те люди, которые на сегодня имеют поврежденное жилье и имеют зарегистрированные права на такое жилье, и такие права находятся в реестре вещных прав. Это люди - граждане Украины, достигшие 21 года", - сказала Шуляк.

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По ее словам, если по всем критериям человек проходит, он сможет получить быструю компенсацию с использованием приложения "Дія".

"Эти деньги ограничены 500 тыс. грн. Ими смогут воспользоваться те люди, у которых незначительные повреждения, которые можно будет быстро отремонтировать путем получения строительных материалов или строительных работ. На сегодня эта программа находится в тестовом режиме, повторюсь - это часть большой программы по компенсациям", - отметила депутат.

Шуляк рассказала, что через "Дію" уже получено около 360 тыс. информационных сообщений, касающихся почти 25 млн кв. разрушенного или поврежденного жилья. По ее словам, это чрезвычайно высокие цифры, потому что в довоенный период в Украине ежегодно сдавалось примерно 10 млн кв. м жилья.

"На сегодня есть первые средства, которые будут использоваться на работу компенсационного механизма - это средства арестованных дочек российских банков. Мы надеемся, что в этом году также на эти нужды будут использованы 35 млрд грн из средств, которые поступят от прибыли Национального банка. Конечно, мы рассчитываем на поддержку международных партнеров", - добавила депутат.

Восстановление жилья украинцев - что надо знать

Как сообщал УНИАН, с 10 мая в Украине начнется тестирование программы "єВідновлення", по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов.

23 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, по оценкам Всемирного банка, потребности Украины на восстановление в результате полномасштабного вторжения России составляют 411 млрд долларов.

При этом сумма нанесенного ущерба на восстановление пока не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.

В конце февраля стало известно, что через "Дію" граждане Украины подали более 325 тысяч сообщений об уничтоженном или поврежденном жилье.

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