Сейчас рассматривается несколько сценариев, но решения не ожидается до конца лета.

Украина изучает возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

Сейчас рассматривается несколько сценариев, но решения не ожидается до конца лета, рассказали агентству два источника. Согласно подсчетам Bloomberg, у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября до погашения 1,4 миллиарда долларов и выплаты процентов. Международный валютный фонд консультирует власть и делает анализ финансовой и долговой ситуации в Украине.

По словам собеседников агентства, один из вариантов, который рассматривает Украина, предусматривает так называемый "запрос на согласие", то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг. Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи непонятна, отметили собеседники.

Сотрудники МВФ общались с украинскими властями от начала полномасштабного вторжения и продолжают это делать сейчас, отметил представитель фонда, не комментируя непосредственно вопрос о возможности реструктуризации долга. В Минфине от комментариев отказались.

Реструктуризация облигаций Украины ради снижения долгового бремени поможет гарантировать, что финансирование от союзников в сфере обороны и гуманитарной помощи не будет направляться на погашение держателям облигаций.

Напомним, что согласно весеннему прогнозом Всемирного банка объем производства в Украине, вероятно, сократится на 45,1% в этом году, поскольку вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и сделало экономическую деятельность на больших территориях страны.

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