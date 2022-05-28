Иностранная финансовая помощь в течение ближайших месяцев станет спасательным кругом для Украины.

На фоне войны с Россией социальные выплаты в Украине будут выполняться вовремя, однако индексироваться пока не будут.

Такой прогноз в интервью УНИАН озвучил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Бюджетный дефицит увеличился в апреле до 3,1 млрд долларов, а доходы из регулярных источников были мизерными. В апреле страна смогла покрыть налоговыми, таможенными и другими регулярными поступлениями лишь 32 процента расходов общего фонда или 54 млрд гривень. Еще 13 процентов было покрыто за счет грантов, а остальные 54 процента – за счет заимствований", - подчеркнул экономист.

Вышлинский также отметил, что бюджетная система выглядит более хрупкой, чем финансовая или экономика в целом

"Бюджетная система выглядит более хрупкой, чем финансовая или экономика в целом. Похоже, что иностранная финансовая помощь в течение ближайших месяцев станет спасательным кругом для государства. Наш базовый прогноз исходит из того, что социальные выплаты будут выполняться вовремя, но пока индексироваться не будут", - заявил экономист.

Соцвыплаты во время войны:

Правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а за 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка.

По состоянию на 20 апреля 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

14 мая 2022 года министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что ресурсов на соцзащиту населения остается все меньше.

24 мая в Минсоцполитики прокомментировали задержку помощи переселенцам.

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