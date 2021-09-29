Курс гривни к евро установлен на уровне 30,98 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 30 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,58 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,98 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,58/26,60 грн/долл., к евро - на уровне 30,96/30,99 грн/евро.

Курс на 29 сентября:

Национальный банк Украины на среду, 29 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что будет с курсом: прогноз

Эксперты прогнозировали, что к концу сентября 2021 года курс доллара выйдет на новые цифры.

В то же время Кабинет министров прогнозировал падение обменного курса гривни по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Екатерина Жирий