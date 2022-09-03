Министерство социальной политики Украины предлагает упростить процесс назначения субсидий для переселенцев, разрешив подавать заявления через Пенсионный фонд.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Социальная поддержка должна поступать гражданам вовремя, в корректном объеме, и эффективным способом. Для этого министерство предлагает обновить механизм назначения субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас прием документов и назначение субсидий и льгот осуществляется управлениями социальной защиты населения (УСЗН), на местном уровне, и осуществляется с привязкой к месту, где размещено соответствующее УСЗН. Оригиналом представленных документов и выплатных документов является бумажная форма, что опасно во время боевых действий или оккупации.
Во время войны обработка заявлений на субсидии и льготы в громадах, где продолжаются боевые действия, или которые временно оккупированы, невозможна. А в тех громадах, куда перемещаются граждане, процедура назначения - сложная и длительная: это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат.
"Поэтому, чтобы защитить право граждан получать такие выплаты, Министерство социальной политики предлагает осуществлять назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд Украины. Использование ИТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице", - отметили в министерстве.
Отмечается, что это не будет иметь никакого влияния на действующих получателей льгот и жилищных субсидий, которые не меняли место жительства, а для лиц, вынужденно сменивших место проживания в связи с боевыми действиями, предоставит возможность обратиться по вопросу назначения жилищной субсидии или предоставления льгот в органы Пенсионного фонда Украины, а также в ЦНАПы или онлайн к местным органам.
Помощь во время войны:
9 июля 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7523 об увеличении расходов государственного бюджета на 80,9 млрд гривень. Согласно принятому документу, средства будут направлены на субсидии на ЖКХ (плюс 3,3 млрд грн); пенсии (плюс 32,3 млрд грн); соцпомощь (плюс 5,7 млрд грн) и другие расходы.
15 июня премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями на коммуналку для украинцев.
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