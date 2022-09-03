Минсоцполитики предлагает упростить назначение субсидий для ВПЛ путем возможности подачи заявления через Пенсионный фонд.

Министерство социальной политики Украины предлагает упростить процесс назначения субсидий для переселенцев, разрешив подавать заявления через Пенсионный фонд.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Социальная поддержка должна поступать гражданам вовремя, в корректном объеме, и эффективным способом. Для этого министерство предлагает обновить механизм назначения субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас прием документов и назначение субсидий и льгот осуществляется управлениями социальной защиты населения (УСЗН), на местном уровне, и осуществляется с привязкой к месту, где размещено соответствующее УСЗН. Оригиналом представленных документов и выплатных документов является бумажная форма, что опасно во время боевых действий или оккупации.

Во время войны обработка заявлений на субсидии и льготы в громадах, где продолжаются боевые действия, или которые временно оккупированы, невозможна. А в тех громадах, куда перемещаются граждане, процедура назначения - сложная и длительная: это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат.

"Поэтому, чтобы защитить право граждан получать такие выплаты, Министерство социальной политики предлагает осуществлять назначение субсидий и льгот через Пенсионный фонд Украины. Использование ИТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины. Например, субсидию для граждан, проживавших в Херсонской или Запорожской области, можно будет назначить во Львове или Виннице", - отметили в министерстве.

Отмечается, что это не будет иметь никакого влияния на действующих получателей льгот и жилищных субсидий, которые не меняли место жительства, а для лиц, вынужденно сменивших место проживания в связи с боевыми действиями, предоставит возможность обратиться по вопросу назначения жилищной субсидии или предоставления льгот в органы Пенсионного фонда Украины, а также в ЦНАПы или онлайн к местным органам.

Помощь во время войны:

9 июля 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7523 об увеличении расходов государственного бюджета на 80,9 млрд гривень. Согласно принятому документу, средства будут направлены на субсидии на ЖКХ (плюс 3,3 млрд грн); пенсии (плюс 32,3 млрд грн); соцпомощь (плюс 5,7 млрд грн) и другие расходы.

15 июня премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями на коммуналку для украинцев.

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