Программа "єПідтримка", в рамках которой привитые против COVID-19 украинцы могут получить по 1 тыс. грн, стартовала 19 декабря 2021 года.

В рамках программы "єПідтримка" за три недели украинцы потратили 638 млн грн.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что в декабре 2021 года Минцифры запустило в приложении "Дія" самую массовую услугу в истории Украины — "єПідтримка".

Результаты всего за три недели:

7,3 млн — открытых карт "єПідтримка" в банках;

6,1 млн — заявок на получение выплат в "Дії";

638 млн грн — уже потратили украинцы.

Как сообщал УНИАН, программа "єПідтримка", в рамках которой привитые против COVID-19 украинцы могут получить по 1 тыс. грн, стартовала 19 декабря 2021 года.

Полученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными невозможно.

К программе привлечены "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

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