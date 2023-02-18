Курс евро потерял в цене по отношению к гривне.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 39,70 грн за доллар. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне снизился на 10 копеек - до 41,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн/долл., евро - 40,90 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом доллара в Украине - прогнозы экспертов

По прогнозам экспертов, курс доллара в Украине в ближайшие одну-две недели может незначительно снизиться. "Насколько - сказать конкретно сложно. Но точно это не будет какое-то существенное снижение. Возможно, примерно на 10-20 копеек", - сказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

По словам директора департамента казначейства COMINBANK Германа Марченко, в течение 20-26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация.

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