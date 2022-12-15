Речь идет о нарушение сроков и объема поставки нефтепродуктов и оборудования на нужды ВСУ, а также о невыполнении первого этапа опытно-конструкторской работы по госконтракту.

На прошлой неделе суды приняли решение о взыскании с поставщиков-нарушителей в пользу Министерства обороны 6,5 млн грн за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив при этом, что для фронта крайне важно вовремя получать все виды услуг, которые обеспечивает Минобороны.

"В частности, на прошлой неделе были приняты судами Украины решения в пользу нашего ведомства о взыскании средств с поставщиков-нарушителей - 6,5 млн грн предварительной оплаты, штрафных санкций за ненадлежащее выполнение договорных обязательств. Речь идет, например, о нарушении сроков и объема поставки нефтепродуктов на нужды ВСУ, говорится о нарушении сроков поставки оборудования для нужд ВСУ, о невыполнении первого этапа опытно-конструкторской работы по государственному контракту", - сказала Маляр.

Видео дня

Она заверила, что на сегодня все поставщики товаров и услуг для ВСУ "под пристальным контролем" Министерства обороны осуществляют свои обязательства. Как только они их нарушают, ведомство обращается в суды.

Война в Украине:

В апреле 2022 года Кабмин увеличил резервный фонд для нужд ВСУ.

В мае 2022 года в Украине начали изымать авто у нетрезвых водителей и передавать их на нужны ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: