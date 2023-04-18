Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 10 копеек – до 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн/долл., евро – 40,40 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,67 грн.

Курс в условиях войны

Нацбанк с мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, а уже с июля снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине на наличном рынке на текущей неделе до 23 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5 - 38,4 грн/долл.

Финансовый аналитик Виталий Шапран прогнозирует, что курс доллара в Украине после Пасхи продолжит демонстрировать тенденцию к понижению.

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