Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя – 38,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 15 копеек и составляет 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро - 40,75 грн за евро.

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Курс в условиях войны

В мае 2022 года в Украине отменили ограничения на установление курса, хотя до вторжения России курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. Более того, до войны в Украине был плавающий курс гривни.

В июле 2022 года регулятор ослабил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Финансовый аналитик Виталий Шапран прогнозирует, что курс доллара в Украине после Пасхи продолжит демонстрировать тенденцию к понижению. При этом Шапран допустил, что курс на наличном рынке упадет до официального уровня - 36,6 грн/долл. По его словам, все будет зависеть от ряда факторов, среди которых успехи ВСУ на фронте.

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