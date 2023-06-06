Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,73 грн/долл., евро-39,25 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,23 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 40,25 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,73 грн/долл., евро - 39,25 грн/евро.

Курс во время войны

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в июне 2023 года в большинстве касс банков будет колебаться в пределах от 36,80 до 38 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 36,90 до 37,85 грн/долл.

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"Не будет в июне никакого отпущения курса, о чем сейчас говорят. Национальный банк, по моему прогнозу, будет продолжать держать коридор от 36,56 до 36,93 грн/долл. Чтобы содержать этот коридор, НБУ потратит от 1,75 до 2,4 миллиарда долларов из резервов. Благодаря международной помощи резерв остается на высоком уровне", - заявил эксперт.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара до 11 июня будет стабильным. Гривня может начать снова расти ближе к осени.

"На наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация: курс доллара будет находиться в пределах 37-38 гривень, а евро: 40-41 гривень. Собственно, такой курсовой диапазон наблюдается за последние несколько недель. Кроме того, ежедневные колебания курсов будут незначительными: на примере начала месяца можем предположить, что они составят в среднем 0,3-0,5 гривень", - уверен эксперт.

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